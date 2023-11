Sędzia Enea Jorgij wyłączył światło Rakowowi. Kontrowersyjna decyzja Albańczyka ustawiła mecz

Kibice Rakowa a na pewno ich 400-osobowa grupa, która dotarła do Lizbony wierzyła, że awans z grupy, do wiosennych rozgrywek przynajmniej w Ligi Konferencji jest możliwy. Poprzeczka przed meczem na Estadio Jose Alvalade była zawieszona bardzo wysoko. Jednak to co zrobił sędzia Enea Jorgij już w 10. min było i będzie przez następne dni trudne do zrozumienia. W polu karnym Rakowa starli się Bogdan Racovitan z Jeremiahem St. Juste. O ile można byłoby jeszcze zrozumieć podyktowanie rzutu karnego, to pokazanie czerwonej kartki czyli zastosowanie podwójnej kary było niezrozumiałe, i niezgodne z przepisami. Te mówią , że nie można stosować podwójnej kary w takiej sytuacji. Karnego wykorzystał Pedro Goncalves, a jedyną rzeczą, jaką mógł zrobić Dawid Szwarga było załatanie dziury po Racovitanie obrońcą Adnanem Kovaceviciem, kosztem piłkarza ofensywnego. Wybór padł na Bartosza Nowaka. Sytuacja ustawiła w dużej mierze to spotkanie, jednak piłkarze Rakowa podjęli rękawicę i grali naprawdę dobrze.

Niestety, w 52. min po dotknięciu piłki ręką przez Milana Rundicia, tu już bez wątpliwości, arbiter podyktował drugiego karnego, wykorzystanego ponownie przez Goncalvesa.Po tym golu trener trener Ruben Amorim mógł już myśleć o czekającym jego zespół meczu ligowym z Benfiką. W 56. zdjął trzech ważnych piłkarzy – w tym Goncalvesa – oszczędzając ich na niedzielne derby Lizbony. Ambicja piłkarzy Rakowa takim przebiegiem meczu została podrażniona, ale ich nie złamała. W 71.min po indywidualnej akcji mocno z ostrego kąta strzelał Marcin Cebula, a po interwencji bramkarza Adana piłkę do siatki skierował Rundić. Mimo ambitnej postawy piłkarze z Częstochowy nie byli w stanie doprowadzić do wyrównania. Na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej zachowali szansę na trzecie miejsce w grupie, po porażce Sturmu z Atalantą 0:1. Do wyprzedzenia w grupie Austriaków będzie potrzebne zwycięstwo z nimi w meczu wyjazdowym.

Pewne zwycięstwo Legii Warszawa ze Zrinjskim. Faza pucharowa LKE na wyciągnięcie ręki!