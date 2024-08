Śląsk z piekła do nieba i z powrotem, tego w historii klubu nie było! Nieprawdopodobny rollercoaster we Wrocławiu!

Tego dawno w meczu piłkarskim na takim szczeblu nie widzieliśmy. Śląsk był bliski odrobienia strat z pierwszego meczu (0:2), ale decyzje sędziego z Chorwacji spowodowały ogromny chaos i zamieszanie na boisku we Wrocławiu. Do przerwy było w miarę spokojnie. W 10.minucie po wrzutce w pole karne, ani bramkarz gości ani obrońca który wyskoczył do piłki nie popisali się, a dotknął ją Musiolik i ta wpadła do siatki. Niestety, po sprawdzeniu przez VAR i sędziego głównego, anulowano gola. Niestety odpowiedź Szwajcarów była szybko i prawidłowa.

Po składnej akcji kilku piłkarzy, mocnym i precyzyjnym strzałem zakończył ją Bastien Toma. Jednak reakcja Śląska była taka, jakiej niewielu się spodziewało. Jeszcze przed przerwą Śląsk odrobił wszystkie straty, bo od 41 minuty w ciągu sześciu następnych strzelił aż trzy gole! Najpierw z bliska piłkę do siatki wepchnął Petr Schwarz. W 43. Piotr Samiec-Talar uderzył kapitalnie lewą nogą zza pola karnego w okienko, a chwilę później po dośrodkowaniu Schwarza z wolnego, kapitalnym szczupakiem popisał się Aleks Petkow i głową strzelił do siatki. Szwajcarzy byli na deskach. Po przerwie doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Kibic albo kibice Śląska stojący blisko za bramką Lawrence’a Ati Zigi’ego mieli obrażać słownie czarnoskórego zawodnika. Po kilku minutach Zigi wrócił do bramki, ale to nie był koniec kontrowersji a wręcz dramatów w tym meczu. W 75. min Petkow padł w polu karnym gości po starciu z obrońcą. Sędzia wskazał na rzut karny dla Ślaska, a po sprawdzeniu przez VAR decyzję anulował, dał kartkę żółtą kartkę (drugą) Petkowowi, który opuścił boisko. Wrocławianie walczyli o decydującego gola, ale dwóch z nich wyleciało z boiska, a już czerwona kartka dla Ortiza, który miał wymuszać podyktowanie karnego, była niezrozumiała. Sędzia był całkowicie pogubiony, a o awansie Szwajcarów zadecydował rzut karny w 18 minucie doliczonego czasu gry.

