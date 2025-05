Te słowa wypalił Tomasz Kuszczak przed finałem Ligi Europy! Były piłkarz Manchesteru United nie ma żadnych wątpliwości

Dla Tottenhamu i Manchesteru United to najważniejszy mecz w sezonie. Obie ekipy pokazały na przestrzeni kilku miesięcy, że nie są w stanie walczyć o tytuł mistrzowski w Anglii, co więcej przez długi czas nie było wiadomo, czy jedna z drużyn nie spadnie do niższej ligi. Na kolejkę przed zakończeniem sezonu "Czerwone Diabły" zajmują 16. miejsce z dorobkiem 39 punktów, natomiast Tottenham ma o jedno oczko mniej, co daje im 17. pozycję.

Ostatnia szansa

Zwycięstwo w Lidze Europy jest jedyną szansa dla obu drużyn, aby w przyszłym sezonie wystąpić w Lidze Mistrzów i uratować kończący się sezon.

CZAS NA ANGIELSKI FINAŁ ⚽🔥Tottenham 🆚 Manchester United📅 21 maja | 🕘 20:50📺 Polsat Sport Premium 1 & Polsat Box Go🎙️ Studio od 19:00#pilkanozna #UEL pic.twitter.com/UxymzibjE6— Polsat Sport (@polsatsport) May 21, 2025

Tomasz Kuszczak o szansach Manchesteru United! "Liczę, że dokona tego MU"

Tomasz Kuszczak to były piłkarz Manchesteru United, który w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się o tym, jakie drużyny biorą udział w finale Ligi Europy, a także który z zespołów ma większe szanse na zwycięstwo.

- Kuriozalna sytuacja. Miejsce obu tych klubów nie jest na 16. i 17. miejscu Premier League. Stawką jest trofeum i udział w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Przegrany zostanie z niczym. To ostatnia możliwość, by zakończyć rozgrywki pozytywnym akcentem i liczę, że dokona tego MU. Sądzę, że zespół Rubena Amorima ma lepszych piłkarzy niż rywal. To wciąż są piłkarze światowej klasy, którzy ostatnio spisywali się poniżej możliwości i oczekiwań. United ma wszystko, by triumfować. Choć ostatni finał Pucharu Anglii wygrał Crystal Palace, pokonując Manchester City. Piłka bywa zaskakująca. Wolę nie mówić, że MU jest faworytem. Liczę, że wygra, będę mocno ściskał kciuki. Tyle mogę zrobić - przekazał Kuszczak.