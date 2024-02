W Norwegii szok po rozbiciu w pył Legii Warszawa. Dziennikarze mówią o zniszczeniu

Josue poznał decyzję holenderskiego sądu! To dla niego koniec afery w Alkmaar

W pierwszym meczu też było już 3:0 dla Molde, ale rozmiary porażki zmniejszyły gole Josue i Rafała Augustyniaka. Legioniści rozpoczynali rewanżowe spotkanie z tylko jednym trafieniem deficytu, ale rzeczywistość okazała się brutalna. Molde poczuło się na Łazienkowskiej jak u siebie i zadało pierwszy cios już w drugiej minucie. Norwegowie rozbili legionistów aż 3:0. Takiego obrotu spraw nie spodziewały się norweskie media: – Ceny norweskich piłkarzy rosną w zawrotnym tempie, a pomagają w tym takie spotkania, jak ten czwartkowy, kiedy Molde rozbiło polski klub. Nikt nie wie, dokąd może zajść Molde w Lidze Konferencji Europy, ale łatwo można zauważyć, że ten zespół wszedł na bardzo solidny europejski poziom i poradził sobie z szanowanym w Polsce przeciwnikiem – napisał portal “”Dagbladet”.

– To było “Molde show”, a rezultat 6:2 w dwumeczu aż niemożliwy do uwierzenia. Nasi piłkarze w brutalny sposób zdeklasowali wielki polski klub na jego własnym terenie, zadając cios już w pierwszej minucie – dodał dziennik “Verdens Gang”. W równie mocnych słowach spotkanie przy Łazienkowskiej ocenili dziennikarze stacji NRK, często znani nam z rozmów z norweskimi skoczkami, później cytowanymi w Polsce. O meczu z Legii z Molde powiedzieli: – Molde zniszczyło Legię Warszawa na wyjeździe. Zespół już po minucie sensacyjnie otworzył wynik i przez cały mecz dominował Polaków. Legia też miała swoje okazje, ale na własnym boisku zupełnie nie układało się to po jej myśli. Molde zdołało przetrwać każdy jej atak – oceniono w stacji “NRK”.