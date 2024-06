Wisła Kraków poznała pierwszego rywala w Lidze Europy! Egzotyczny wyjazd jeszcze w czasie Euro

Po trzynastu latach Wisła Kraków wraca do europejskich pucharów i to jako przedstawiciel drugiego szczebla rozgrywek w Polsce. "Biała Gwiazda" w ostatnim sezonie zdobyła Puchar Polski i zapewniła sobie udział w eliminacjach do Ligi Europy, choć później przegrała rywalizację w Fortuna 1. Lidze i nie zdołała wrócić do Ekstraklasy. Tym samym będzie pierwszym polskim zespołem z drugiego szczebla grającym w Europie od sezonu 1991/1992, gdy Miedź Legnica zagrała jeszcze w Pucharze Zdobywców Pucharów. Już w pierwszej rundzie Wisłę czeka egzotyczny wyjazd - po raz pierwszy w swojej historii zmierzy się z drużyną z Kosowa.

Przed losowaniem pierwszej rundy eliminacji zdobywca Pucharu Polski był rozstawiony i mógł trafić na teoretycznie słabszą drużynę. Jednak trudno mówić o tym w kontekście Wisły, zwłaszcza gdy wśród potencjalnych rywali miała m.in. szwedzki IF Elfsborg, bułgarski Botew Płowdiw czy słowacki MFK Rużomberok. Ostatecznie można powiedzieć, że los uśmiechnął się do "Białej Gwiazdy" i przydzielił jej potencjalnie łatwiejszego przeciwnika - KF Llapi 1932 z Kosowa.

Llapi to wicemistrz swojego kraju, dla którego będzie to dopiero trzeci w historii występ w europejskich pucharach. Wcześniejsze przygody Kosowianie kończyli już na pierwszym dwumeczu, jednak tym razem z pewnością mają chrapkę na więcej. Wisła ma z kolei powalczyć o awans do kolejnej rundy, w której nie będzie już rozstawiona i może trafić na np. Ajax Amsterdam czy Trabzonspor. Przegrany z dwumeczu Wisła - Llapi nie żegna się jednak z europejskimi pucharami, ponieważ spadnie do 2. rundy el. Ligi Konferencji, w której wystąpią też Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Pierwszy mecz odbędzie się już 11 lipca w Kosowie, a rewanż zaplanowano tydzień później.

Wszystkie pary 1. rundy eliminacji do Ligi Europy:

Botew Płowdiw (Bułgaria) - NK Maribor (Słowenia)

IF Elfsborg (Szwecja) - Pafos FC (Cypr)

Paksi FC (Węgry) - Corvinul Hunedoara (Rumunia)

Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - Zira FK (Azerbejdżan)

Llapi Podujeve (Kosowo) - Wisła Kraków (Polska)

MFK Ružomberok (Słowacja) - Toboł Kustanaj (Kazachstan)