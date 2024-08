i Autor: Cyfrasport Wisła Kraków

el. LKE 2024/25

Wisła Kraków – Spartak Trnawa NA ŻYWO Transmisja Liga Konferencji gdzie oglądać dzisiaj 15.08.2024

Wisła Kraków tylko w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy potrafiła zebrać punkty do krajowego rankingu. Później przyszły dwie porażki z Rapidem Wiedeń, ale chyba nikt nie spodziewał się, że równie źle Wisła radzić sobie będzie w eliminacjach Ligi Konferencji. W pierwszym meczu przeciwko Spartakowi Trnawa „Biała Gwiazda” przegrała 1:3. Jeśli chce utrzymać się w europejskich pucharach, musi pokonać słowackiego rywala u siebie i to przynajmniej dwoma golami, by chociaż doprowadzić do dogrywki. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Wisła – Spartak Trnawa dzisiaj 15.08.2024.