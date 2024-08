Wisła w Wiedniu ze swym gwiazdorem. Taki fortel zastosował Kazimierz Moskal, by go zatrzymać. A teraz im obu marzy się sensacja

Wisła Kraków oszukana w meczu z Rapidem? To nagranie pokazuje ogromne kontrowersje, wszystko mogło skończyć się inaczej

sędzia powinien to sprawdzić

Krakowianie w przerwie między rywalizacją z Austriakami odnieśli niemały sukces negocjacyjny. Udało im się namówić do pozostania w zespole największą jego gwiazdę. Angel Rodado bardzo mocno kuszony był przez dużo zasobniejszy klub. Neftczi Baku wysłało do Krakowa „grupę negocjacyjną”, ale Hiszpan ostatecznie zdecydował się na pozostanie w Polsce i przedłużył kontrakt z „Białą Gwiazdą” do końca czerwca 2027.

Wisła w Wiedniu ze swym gwiazdorem. Taki fortel zastosował Kazimierz Moskal, by go zatrzymać

- Żartobliwie mówiąc, użyliśmy pewnego fortelu. Daliśmy Angelowi opaskę kapitana na mecz z Polonią Warszawa (0:0 - dop. aut.), a na następny dzień on przedłużył kontrakt – podkreślał z uśmiechem Kazimierz Moskal. Będzie mógł skorzystać z Rodado w Wiedniu, ale lista nieobecnych i tak jest długa: Kacper Duda, Igor Łasicki, Dawid Szot, Enis Fazlagic, Jesus Alfaro, Mateusz Młyński.

Wisła, jeśli chce awansować, będzie musiała wygrać różnicą dwóch bramek; lub jednej i skuteczniej egzekwować rzuty karne. Szkoleniowiec krakowskiego zespołu wciąż widzi szansę na któryś z tych scenariuszy. - Gdybyśmy wykorzystali choć jedną z tych okazji, które mieliśmy, mecz w Krakowie mógł się zakończyć przynajmniej remisem. Ale nawet 1:2 daje nam wciąż szansę pozostania w grze, jedna bramka wyrównuje bilans – przypomina Moskal.

Nie zapowiada jednak „ułańskiej szarży” swych podopiecznych od pierwszych minut. - Nie jest powiedziane, że musimy ostro zaatakować i zaraz starać się zdobyć bramkę. Być może dopiero w ostatnich minutach trzeba będzie wszystko postawić na jedną kartę – dodaje opiekun „Białej gwiazdy”. Zapowiedział jednak, że jego podopieczni mają grać „ładną pikę”.

- Oczekuję szybkiego i otwartego spotkania z sytuacjami bramkowymi. Mam taką filozofię, żeby gra mojej drużyny dostarczała wrażeń i była atrakcyjna dla kibiców. Choć oczywiście celem nadrzędnym jest to, żeby wygrać – podkreślił.

Początek rewanżowego meczu 2. rundy kwalifikacji Ligi Europy Rapid – Wisła Kraków w Wiedniu w czwartek o godz. 20.30. Transmisja w TV 4 i Polsacie Sport 3.