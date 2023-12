Zbigniew Boniek jasno wypowiedział się o Rakowie Częstochowa! Były prezes PZPN nie mógł zareagować inaczej, szczere słowa

Sytuacja Rakowa Częstochowa w ostatnim meczu Ligi Europy była bardzo dynamiczna. Podopieczni Dawida Szwargi w starciu ze Sturmem Graz podtrzymali nadzieję na pozostanie w europejskich pucharach, a dokładnie mowa o Lidze Konferencji Europy. Niestety mistrz Polski uległ Atalancie aż 4:0, przez długi czas była sytuacja, gdzie "Medaliki" strzelając jedną bramkę mogli wskoczyć na trzecie miejsce. Pomimo, wielu prób zawodnicy z Częstochowy nie zdołali pokonać bramkarza gości. Wcześniej z lepszej strony pokazała się Legia Warszawa, która pokonała AZ Alkmaar i z drugiego miejsca "Wojskowi" zameldowali się w fazie pucharowej.

Zbigniew Boniek docenił wyczyn Rakowa Częstochowa! Były prezes PZPN powiedział o tym wprost

To był debiutancki występ Rakowa Częstochowa w Lidze Europy, grupa nie była łatwa, a podopieczni Dawida Szwargi zaliczyli zwycięstwo ze Sturmem Graz oraz remis ze Sportingiem Lizbona. O mistrzu Polski wypowiedział się Zbigniew Boniek za pomocą mediów społecznościowych. - Rakowowi należą się brawa. Pierwsze takie doświadczenie międzynarodowe. To nie jest wcale łatwe i nawet mój pies jest zgodny z moimi obserwacjami. Wydaje mi się, że Raków na tym etapie nic więcej nie mógł zrobić. Natomiast drużyna może się dalej rozwijać i być coraz lepsza. Atalanta? Atalanta to jest tak dobry zespół, że nawet jak wystawi 3-4 innych zawodników w ataku, to na koniec robią różnicę - podsumował.