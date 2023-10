Zrinjski - Legia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Konferencji Zrinjski - Legia Warszawa STREAM LIVE ONLINE mecz Zrinjski - Legia LKE dzisiaj 26.10 GDZIE OGLĄDAĆ

Zrinjski - Legia TV TRANSMISJA NA ŻYWO mecz Zrinjski - Legia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj

Legia Warszawa świetnie rozpoczęła fazę grupową LKE od zwycięstwa 3:2 przed własną publicznością z Aston Villą. Zespół z Premier League uchodzi za faworyta całych rozgrywek, ale w Warszawie to legioniści okazali się lepsi. Niestety, w drugiej kolejce nie udał im się wyjazd do Alkmaar, gdzie miejscowe AZ po zaciętym meczu wygrało 1:0. Więcej niż o wyniku mówi się jednak o pomeczowych zajściach, w których zaatakowany został m.in. właściciel Legii, Dariusz Mioduski, a do aresztu trafili piłkarze - Josue i Radovan Pankov. Sprawa wciąż nie została rozwiązana, jednak przed wicemistrzem Polski powrót do europejskiej rywalizacji na boisku. Po losowaniu wydawało się, że Zrinjski Mostar będzie dostarczycielem punktów, ale drużyna z Bośni i Hercegowiny udowodniła w dwóch pierwszych meczach, że nie zamierza tanio sprzedać skóry.

Zrinjski już w pierwszej kolejce sprawił sensację. AZ Alkmaar prowadziło w Mostarze 3:0, ale nie wywiozło stamtąd choćby punktu, bo Bośniacy po fantastycznej drugiej połowie wygrali 4:3. W drugim meczu także byli blisko niespodzianki, bo na wyjeździe z Aston Villą remisowali bezbramkowo aż do doliczonego czasu gry. Dopiero w samej końcówce Matty Cash zanotował asystę, która przyniosła Anglikom trzy punkty, a Zrinjski musiał wrócić do kraju z poczuciem niedosytu. Teraz zespół z Mostaru po raz drugi zagra u siebie i na gorącym terenie postara się przedłużyć fatalną serię porażek Legii. Wicemistrzowie Polski przegrali wszystkie cztery ostatnie mecze!

Mecz Zrinjski Mostar - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 26 października, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl oraz w płatnej usłudze streamingowej Viaplay. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!