Ależ opinia o Szymonie Marciniaku, ekspert wychwala jego siłę mentalną. „Na sznurku poprowadzić się nie da!”

Tydzień temu jednak sprawa jego sędziowania w Stambule stanęła na ostrzu noża. Uczestnictwo w konferencji biznesowej – tak mówili o niej organizatorzy – zostało przez współpracującą z UEFA organizację Nigdy Więcej potraktowane jako promowanie przez arbitra poglądów organizatora tegoż eventu, posła Konfederacji, niekryjącego radykalnych poglądów (np. homofobii). A wpis Nigdy Więcej na stronie internetowej stowarzyszenia został potraktowany bardzo poważnie. Również przez część zachodnich mediów, które niemal natychmiast próbowały przypiąć Polakowi łatkę „rasisty”.

- W wielu poważniejszych sprawach UEFA i FIFA zachowują daleko idącą wstrzemięźliwość, a w tego typu tematach reagują od razu; żeby nie zostać posądzonym o zamiatanie spraw pod dywan – mówił Zdzisław Kręcina w rozmowie z „Super Expressem”. Dlatego w efekcie tego sygnału – jak pierwotnie głosiły plotki z siedziby europejskiej unii futbolowej – Marciniak odsunięty miał zostać od meczu nad Bosforem.

Wyjaśnienia złożone przez Marciniaka władzom europejskiej piłki oraz stosowne publiczne oświadczenie wystarczyły jednak, by nadać sprawie właściwy wymiar i przywrócić zaufanie do naszego arbitra. A wspomniany Zdzisław Kręcina nie ma wątpliwości, że polski rozjemca w Stambule poradzi sobie znakomicie.

- Cała sytuacja nie będzie mieć wpływu na jego postawę. Generalnie mam wrażenie, że my się bardziej przejmujemy tą sprawą niż on. Jest za mocny, by dać się złapać i poprowadzić na sznurku. Jestem pewien, że zobaczymy w Stambule prawdziwy popis sędziowania, bo Szymon po prostu jest dziś najlepszy – zauważa były sekretarz generalny PZPN

Transmisja finału Ligi Mistrzów, czyli meczu Manchester City – Inter Mediolan w sobotę o godz. 21.00 na antenie TVP 2, TVP Sport oraz Polsatu i Polsatu Sport Premium.