Aston Villa - Paris Saint-Germain: typy i kursy (15.04.2025) | PSG utrzyma przewagę i awansuje do półfinału?

PSG zamierza przypieczętować awans do półfinału najważniejszych europejskich rozgrywek. Zespół pod wodzą Luisa Enrique, prezentuje znakomitą formę. Wygrali 14 z 15 ostatnich spotkań. Nie bez powodu więc typerzy uważają ich za faworyta w tym spotkaniu.

Jednak Aston Villa nie zamierza się poddawać. Drużyna Unaia Emery’ego z pewnością na swoim stadionie będzie chciała pokazać charakter i zrobi wszystko, żeby odrobić dwubramkową stratę.

Aston Villa - Paris Saint-Germain: kto faworytem - typy bukmacherskie

Mimo wszystko to PSG według bukmacherów jest faworytem rewanżu. Kurs na zwycięstwo paryżan wynosi 2.15, a wygrana Aston Villi wyceniana jest na około 3.15. Remis to kurs 3.70. To oznacza, że w rewanżu zapowiada się nam bardziej wyrównany pojedynek niż w pierwszej odsłonie tego dwumeczu. Dlatego warto spojrzeć także na inne zakłady.

Obie drużyny strzelą - taki typ warto postawić

Bukmacherzy przewidują, że będzie to otwarte spotkanie, w którym powinniśmy zobaczyć sporo goli. Aston Villa będzie musiała się otworzyć i ruszyć do ataku. Biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji jest angielska ekipa oraz jak świetnie w ofensywie radzi sobie PSG można spodziewać się, że w tym meczu obie drużyny strzelą gola. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.56.

Gol w obu połowach w ofercie bukmacherów

Jeśli Aston Villa chce odrobić straty, od początku musi ruszyć do ataku. PSG jednak może wyprowadzać skuteczne kontry. W związku z tym wart rozważenia jest typ na gola w obu połowach. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.56.

Aston Villa - Paris Saint-Germain: statystyki dla typera

W tym sezonie PSG jest niepokonane w Ligue 1 i pokazuje wysoką formę w Lidze Mistrzów. W europejskich rozgrywkach zespół Luisa Enrique zdobywa średnio 2,2 gola na mecz, tracąc przy tym 0,8.

Aston Villa prezentuje w ostatnim czasie solidną formę. W Lidze Mistrzów drużyna Unaia Emery’ego strzela średnio 1,5 gola na mecz, ale ich obrona nie jest najszczelniejsza. Średnio na spotkanie tracą 1,4 gola.

Ostatnie 5 meczów Aston Villi:

12.04.2025: Southampton - Aston Villa 0:3 (Premier League)

09.04.2025: PSG - Aston Villa 3:1 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: Aston Villa - Nottingham Forest 2:1 (Premier League)

02.04.2025: Brighton - Aston Villa 0:3 (Premier League)

30.03.2025: Preston - Aston Villa 0:3 (Puchar Anglii)

Ostatnie 5 meczów Paris Saint-Germain:

09.04.2025: PSG - Aston Villa 3:1 (Liga Mistrzów)

05.04.2025: PSG - Angers 1:0 (Ligue 1)

01.04.2025: Dunkerque - PSG 2:4 (Puchar Francji)

29.03.2025: St. Etienne - PSG 1:6 (Ligue 1)

16.03.2025: PSG - Olympique Marsylia 3:1 (Ligue 1)

Aston Villa - Paris Saint-Germain: przewidywane składy

Obaj trenerzy będą mieli do dyspozycji w zasadzie wszystkich zawodników. Jedynym wyjątkiem jest zawodnik Aston Villi, Donyell Malen, który nie został zarejestrowany do rozgrywek Ligi Mistrzów.

Aston Villa - Paris Saint-Germain: transmisja - gdzie obejrzeć?

Mecz odbędzie się 15 kwietnia 2025 roku o 21:00 na stadionie Villa Park w Birmingham. Transmisję na żywo będzie można zobaczyć w CANAL+ 360.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.