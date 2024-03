i Autor: AP Barcelona - Napoli Transmisja TV Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Barcelona - Napoli STREAM ONLINE LIVE 12.03.2024

Barcelona - Napoli Transmisja TV Liga Mistrzów

Barcelona - Napoli TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie obejrzeć mecz Barcelona - Napoli LIVE STREAM ONLINE 12.03.2024. Barcelona walczy z Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. W Neapolu był remis 1:1, a bramkę dla Barcy strzelił Robert Lewandowski, dla którego było to już 93. trafienie w Champions League. Czas na rewanż w Katalonii. Niestety z zespołem Napoli nie poleciał do Barcelony Piotr Zieliński, który nie jest zgłoszony do rozgrywek. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Barcelona - Napoli STREAM ONLINE LIVE 12.03.2024