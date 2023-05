Brat Cristiano Ronaldo wpadł w poważne tarapaty. Stanie przed sądem, chodzi o nielegalny handel

Cristiano Ronaldo od dwóch lat nie jest związany z Włochami, ale okres gry w Juventusie niespodziewanie do niego wrócił. Jak informuje portugalska "Nova Gente", do włoskiego sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko jego bratu. Hugo dos Santos Aveiro miał być zamieszany w nielegalny handel podrobionymi koszulkami "Starej Damy" w latach 2018-2021, kiedy pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki grał w Turynie. Poprzez działania oskarżonego na rynek miało trafić aż 13 tysięcy podróbek z nazwiskiem "Ronaldo" i numerem "7" na plecach. Jedynym elementem, który różnił te koszulki od oryginału był logotyp. Zamiast logo firmy odzieżowej Adidas znajdował się na nich symbol Muzeum CR7 na Maderze, którym zarządza zresztą Hugo.

Brat Cristiano Ronaldo wpadł w poważne tarapaty. Stanie przed sądem

Śledztwo trwa od 2019 roku, ale dopiero teraz prokuratura sformułowała akt oskarżenia. Sąd zajmie się sprawą i zbada, czy 48-latek za pośrednictwem swojej spółki Mussara nie dopuścił się oszustwa przeciwko firmie Pegasus. Miał z nią zawrzeć umowę na 538 tysięcy dolarów dotyczącą produkcji i sprzedaży koszulek. Zdaniem prokuratury wprowadził włoskiego producenta w błąd, twierdząc, że otrzymał zgodę Juventusu, co nie było prawdą. Firma Mussara wszystkiemu zaprzecza, ale już niedługo wszystko wyjaśni się w sądzie.

Spółka brata Ronaldo twierdzi, że nie zawarła żadnej umowy z Pegasusem, z kolei producent wskazał, że szyte przez niego koszulki były sprzedawane również w muzeum na Maderze. To sugeruje, że dochodziło do kontaktów biznesowych z bratem "CR7". Ustalono już termin rozprawy w tej sprawie. Odbędzie się ona 20 czerwca tego roku i z pewnością odbije się szerokim echem w mediach na całym świecie. Ronaldo opuścił Juventus latem 2021 r., ale po blisko dwóch latach jego nazwisko znowu pojawiło się na pierwszych stronach mediów we Włoszech, choć to nie on jest stroną w całej aferze.