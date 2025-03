i Autor: AP Photo, Agencja SE Wojciech Szczęsny, Jacek Ziober

Nowy kontrakt bramkarza?!

Były reprezentant Polski ma jasną prognozę w sprawie przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie.

Trzynaście spotkań między słupkami bramki Barcelony, ponad połowa (7) – z czystym kontem. Co ważniejsze zaś – bez żadnej porażki! Jak tu nie traktować Wojciecha Szczęsnego jako „szczęśliwego talizmanu” Blaugrany? Bywały, owszem, spotkania, w których trafiano do jego siatki czterokrotnie (5:4 z Benficą w Lidze Mistrzów, 4:4 z Atletico w Pucharze Króla), ale… - Za część puszczonych bramek – tych wynikających z „radosnej” gry Barcelony w defensywie – winić go nie można – mówi „Super Expressowi” Jacek Ziober, eksreprezentant Polski, były zawodnik Osasuny.