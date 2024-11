Lewandowski zachwyca w Lidze Mistrzów. Lepszy od Ronaldo i Messiego

Od początku sezonu Robert Lewandowski imponuje formą i w środowym meczu FC Barcelony z Crveną Zvezdą nie było inaczej. Już przed spotkaniem w Belgradzie najwięksi optymiści sugerowali, że może to być wieczór Polaka zbliżającego się do magicznej bariery 100 goli w Lidze Mistrzów. Przed wyjściem na boisko "Lewy" miał ich 97, a w końcówce pierwszej połowy dołożył bramkę numer 98. W 53. minucie ustrzelił dublet i stało się jasne, że kolejny gol będzie tym historycznym. Oczy całego świata zwróciły się na Lewandowskiego w stolicy Serbii, który jednak musi poczekać na setne trafienie przynajmniej do kolejnego meczu LM z Brest w Barcelonie 26 listopada. Być może właśnie wtedy dołączy do elitarnego grona składającego się wyłącznie z Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Co ciekawe, Polak już teraz jest od nich lepszy pod jednym ważnym względem.

Lewandowski strzela gole nawet częściej niż Ronaldo i Messi

Gonitwa Polaka za magiczną barierą rozgrzewa kibiców, których wyobraźnia pracuje na jeszcze wyższych obrotach, gdy uważnie przyjrzą się klasyfikacji najlepszych strzelców LM w historii. W niej prowadzi Ronaldo ze 140 golami przed mającym ich 129 Messim. Trzeci Lewandowski z 99 trafieniami traci do nich sporo, ale ma na to wpływ między innymi zdecydowanie mniejsza liczba rozegranych meczów! Okazuje się bowiem, że napastnik Barcelony ma nieznacznie lepszy wskaźnik gol/mecz nawet od Portugalczyka i Argentyńczyka!

Lewandowski strzelił 99 goli w 124 meczach, co daje mu zabójczy wskaźnik równy 0,80. Wyprzedzający go Ronaldo zdobył 140 bramek w aż 183 spotkaniach, co przekłada się na 0,77 gola/mecz. Drugi w klasyfikacji Messi również przegrywa pod tym względem z Polakiem - 129 goli w 163 meczach daje wskaźnik 0,79. Nic dziwnego, że ta klasyfikacja pokazująca wielkość Lewandowskiego w Lidze Mistrzów szybko rozeszła się po social mediach.

Robert Lewandowski is one goal away from making it 💯 🆑 goals as he continues his fire form under Hansi Flick 🎯 pic.twitter.com/OBnrCrxdtV— 433 (@433) November 6, 2024

Lewandowski może strzelić 100. gola jeszcze w listopadzie

Po dublecie z Crveną Zvezdą Lewandowski ma już na koncie 99 goli, ale jubileuszowe setne trafienie może nadejść jeszcze w listopadzie. FC Barcelona mecz piątej kolejki z Brest na własnym boisku rozegra 26 listopada o godzinie 21:00. Nie mamy wątpliwości, że nie tylko polscy kibice będą spoglądać na Stadion Olimpijski z nadzieją na kolejną piękną historię z udziałem kapitana reprezentacji Polski!