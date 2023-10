Cristiano Ronaldo wyśmiał Leo Messiego po gali Złotej Piłki. Starał się to zatuszować, wpadł na gorącym uczynku

Cristiano Ronaldo i Leo Messi to bez wątpienia dwaj giganci futbolu, których wieloletnia rywalizacja na zawsze zapisała się w historii tej dyscypliny. Ich wyczyny będą wspominane latami, ale niestety powoli stają się przeszłością. Ósma Złota Piłka Messiego będzie najprawdopodobniej jego ostatnią, bo trudno spodziewać się, by mógł rywalizować o tę nagrodę w barwach Interu Miami. Podobnie jest z Ronaldo, który już teraz nie załapał się nawet do czołowej "30" plebiscytu, a w barwach Al-Nassr raczej przygotowuje się do sportowej emerytury. Przez kilkanaście lat to właśnie między tą dwójką rozgrywała się zażarta walka o Złotą Piłkę, która elektryzowała kibiców na całym świecie. I choć w tym roku "CR7" był wielkim nieobecnym, i tak dał o sobie znać wielkiemu rywalowi.

Cristiano Ronaldo wyśmiał Messiego po tym, jak ten wygrał Złotą Piłkę

Ronaldo został przyłapany przez internautów. Na Instagramie polubił i skomentował post, w którym dziennikarz Tomas Roncero z hiszpańskiego "AS" krytykował Złotą Piłkę dla Messiego. - Witajcie przyjaciele. Wiedzieliśmy, że zamierzają przyznać Messiemu kolejną Złotą Piłkę. Przeszedł na emeryturę w Miami, ale wyglądał już na emeryta w PSG, przygotowując się do mistrzostw świata. To prawda, wygrał mistrzostwo świata, ale z sześcioma rzutami karnymi. Puchar Świata był 10 miesięcy temu, mamy listopad. Messi ma osiem Złotych Piłek, a powinien mieć pięć. Ma Złote Piłki Iniesty/Xaviego, Lewandowskiego, który zdobył 6 trofeów w jednym sezonie i Haalanda, który był najlepszym strzelcem - wypalił. Reakcja Ronaldo nie zostawiła złudzeń.

Portugalczyk nie dość, że polubił wypowiedź Roncero, to jeszcze wymownie skomentował ją czterema emotikonami płaczącymi ze śmiechu. Jasno pokazał, że zgadza się z opinią dziennikarza, choć po chwili... usunął komentarz i polubienie. Starał się zatuszować ślady, ale jego działania błyskawicznie zauważyli internauci, którzy nie pozwolili temu zaginąć i natychmiast wywołali burzę.

Cristiano Ronaldo liked and commented on an IG post which said: "Hello friends. What we knew happened, they were going to give Messi another Ballon d'Or again. He went to retire in Miami, even though he already looked like he was retired at PSG preparing for the World Cup. He won… pic.twitter.com/wmdw9xCJQO— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 31, 2023