Słoweński prawnik, stojący na czele UEFA od ośmiu lat, całkiem chętnie powierza naszym działaczom organizację ważnych imprez. Co prawda finał Ligi Europy w sezonie 2014/15 (z udziałem Sevilii, w barwach której grał Grzegorz Krychowiak) trafił do stolicy jeszcze za kadencji poprzednich władz europejskiej piłki, ale już „powtórka z rozrywki” – w Gdańsku na zakończenie LE 2020/21 – to okres panowania Čeferina. I to jemu pamiętać się będzie, że w maju przyszłego roku finał Ligi Konferencji rozegrany zostanie we Wrocławiu.

Tymczasem w środę na PGE Narodowym rozegrany zostanie mecz o Superpuchar UEFA. Zagrają w nim „Królewscy” z Madrytu (triumfator Champions League) i Atalanta Bergamo, najlepsza w minionej edycji Europa League. Przylot Realu i podróż do hotelu Radisson Collection w Warszawie transmitowały na żywo telewizje informacyjne, a uwaga kibiców skupiona była oczywiście na Kylianie Mbappe. Genialny Francuz oficjalny debiut w nowych barwach najprawdopodobniej zaliczy więc właśnie na polskiej ziemi!

Czułe gesty prezesa PZPN z szefem UEFA. Wyjątkowy moment w Warszawie. Tak Cezary Kulesza powitał Aleksandra Čeferina

Przylot Čeferina takich emocji nie wywołał, co nie oznacza, że przeszedł niezauważony. Prezydent UEFA przybył do Warszawy prywatnym samolotem. Na Okęcie pofatygowali się po niego „najważniejsi z ważnych” w PZPN: prezes Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny, Łukasz Wachowski. Gdyby od liczby wymienionych na płycie lotniska uścisków (łącznie z tradycyjnym polskim „misiem”) – możecie je zobaczyć w galerii otwierającej ten tekst – zależała częstotliwość powierzania Polsce istotnych wydarzeń piłkarskich, z pewnością nasi kibice mieliby przez kilka najbliższych lat powody do radości!

Bazą prezydenta UEFA na kilkadziesiąt godzin stał się Reffles Europejski, w samym sercu warszawskiej Starówki. Słoweniec dojechał tam luksusową limuzyną, którą również zobaczyć możecie w naszej galerii.

Pierwszy gwizdek meczu o Superpuchar pomiędzy Realem i Atalantą na PGE Narodowym w środę o godz. 21.00. Transmisja w CANAL+Premium i CANAL+Sport.