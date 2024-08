Tak Real Madryt zameldował się w Warszawie. Mbappe, Bellingham i reszta zagrają na Narodowym o Spuerpuchar

Oczy kibiców europejskiego futbolu będą dziś skierowane na Warszawę! Już dziś na PGE Narodowym wielki finał Superpucharu Europy. Real Madryt, a więc triumfator ostatniej edycji Ligi Mistrzów, zmierzy się z Atalantą Bergamo, zwycięzcami Ligi Europy. Od kilku dobrych lat UEFA organizuje spotkanie o to trofeum w różnych miejscach (rok temu mecz odbył się w Atenach, a dwa lata temu w Helsinkach, a na początku wieku UEFA co roku organizowała to spotkanie w Monako) i tym razem zdecydowała się na stolicę, gdzie łatwo dostrzec, że starcie zbliża się wielkimi krokami. Najlepszą promocją są jednak gwiazdy na boisku. Te wczoraj były witane przez tłumy fanów. Piłkarze Realu Madryt wylądowali we wtorek około godz. 13.00 i następnie zameldowali się w hotelu Radisson w Warszawie. Pod zakwaterowaniem mistrzów Hiszpanii było wielu kibiców, którzy tylko przez moment mogli zobaczyć, jak ich idole wychodzą z klubowego autokaru. Relacje na żywo z tego momentu przeprowadzało wiele kanałów YouTube, a przede wszystkim czołowe telewizje informacyjne w Polsce.

"Królewscy" byli przywitani iście po królewsku, sami też wyglądali świetnie. Kylian Mbappe i spółka pojawili się w stolicy w eleganckich garniturach. Dla Francuza to okazja na debiut w nowych barwach. 26-latek kilka tygodni temu oficjalnie został piłkarzem Los Blancos, już w pierwszym spotkaniu może sięgnąć po nowe trofeum. O Spuerpuchar Europy Mbappe jeszcze nie grał, do stolicy Hiszpanii przyszedł z nadziejami na triumf w Lidze Mistrzów, który nie udał mu się z Paris Saint-Germain.

W Warszawie do historii może przejść Luka Modrić. Jeśli Real pokona Atalantę i sięgnie po Superpuchar UEFA, to Chorwat zdobędzie 27. trofeum w barwach "Królewskich". Chorwat obecnie jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii madryckiego klubu razem z Nacho Fernandezem - mają po 26 triumfów.

Pierwszy gwizdek rywalizacji na PGE Narodowym o godz. 21.00. Transmisja w CANAL+Premium i CANAL+Sport.