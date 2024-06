Dani Carvajal przeszedł do historii futbolu! Tego już nikt nie wymaże z annałów, historia napisała się na naszych oczach

Real dobił Borussię! Szalony finał Ligi Mistrzów na Wembley, trofeum znów jedzie do Madrytu

Carlo Ancelotti zapisał się w historii Ligi Mistrzów, co za rekord! Niesamowite osiągnięcie trenera Realu Madryt

Co za wynik Włocha!

Dani Carvajal bohaterem meczu Borussia Dortmund - Real Madryt

Przed tym meczem Carvajal był pewny siebie. Nic dziwnego, Real przecież przyzwyczaił kibiców do tego, że jest królem Ligi Mistrzów.

- W Realu Madryt Liga Mistrzów jest dla nas bardzo ważna. Kiedy grany jest hymn, terroryzujemy naszych przeciwników. Jesteśmy bardzo skoncentrowani na Lidze Mistrzów, a noszenie tej koszulki i zakładanie jej w meczu Ligi Mistrzów zmienia nas wszystkich i daje nam dodatkową siłę – powiedział Carvajal w wywiadzie dla EFE.

Teraz Carvajal przeszedł do historii. Stał się jednym z pięciu piłkarzy, którzy aż sześciokrotnie wygrywali Ligę Mistrzów. Poza nim są to: Luka Modrić, Nacho, Toni Kroos oraz Paco Gento, piłkarz Realu w latach 1953–1971. Dla Realu to już piętnasty Puchar Europy w historii klubu.

