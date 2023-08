i Autor: Cyfrasport Dawid Szwarga

Eliminacje Ligi Mistrzów

Duża pewność siebie Rakowa przed rewanżem z Azerami. „Strach to ostatnia rzecz, jaką mamy w głowie”

W środowe popołudnie, przy kilkudziesięciotysięcznej widowni w Baku, piłkarze Rakowa zagrają o awans do 3. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Przed tygodniem w Częstochowie pokonali Karabach Agdam 3:2, do awansu wystarczy im więc remis.- Zdajemy sobie sprawę z przewagi jednej bramki, ale patrzymy na ten mecz z perspektywy chęci odniesienia zwycięstwa, a nie tylko utrzymania wyniku. Przyjechaliśmy, by - jak w każdym meczu - walczyć o wygraną – zapewnia trener Dawid Szwarga.