Ekspert wskazał na dodatkową motywację Lewandowskiego w starciu z Francuzami w Lidze Mistrzów. „Ma to z tyłu głowy”

Były gracz i trener Legii przez dwie dekady mieszkał we Francji, do dziś pilnie tamtejszą piłkę śledzi. Na ćwierćfinałową rywalizację Paris St. Germain z Barceloną zaciera ręce. - Będzie pasjonująco, wskazówka ze słowem „faworyt” nie wychyla mi się w żadną ze stron – podkreśla Białas, który jeszcze całkiem niedawno komentował mecze Ligue 1 w telewizji.

PSG bezdyskusyjnie zmierza po szósty w ostatnich siedmiu sezonach tytuł mistrzowski, lejąc kolejnych rywali, ale – zdaniem naszego eksperta – nie musi to oznaczać łatwego „przeskoczenia” mającej ligowe kłopoty Barcelony. - Bo to nie jest dobre, gdy w rodzimej lidze nie masz godnego rywala, grasz mało meczów „pod napięciem” - tłumaczy Stefan Białas. - Potem przychodzi występ na arenie międzynarodowej. A tam PSG gra dobrze, ale… wygrywa kto inny – dodaje ze śmiechem.

Stefan Białas wskazał na dodatkową motywację Lewandowskiego w starciu z Francuzami. „Ma ma to z tyłu głowy”

Tym „innym” ma być teraz Barca. - Chłopaki chcą zawojować Ligę Mistrzów dla Xaviego – uważa nasz rozmówca przypominając, że tenże po sezonie zakończy pracę z drużyną. Ale dorzuca też szczególną motywację, jaką – jego zdaniem – ma polski snajper Blaugrany. - Robert do końca życia mieć będzie z tyłu głowy rok 2020. Francuzi, zazdrośni o to, że nie mają powodów do nagrodzenia Mbappe czy Benzemy, znaleźli wymówkę w postaci pandemii i nie dali „Lewemu” Złotej Piłki, choć mu się należała bezdyskusyjnie – podkreśla Białas. Być może żądza rewanżu – również i za mundialową porażkę Polaków 1:3 z Francuzami w Katarze (Mbappe strzelił dwa gole dla „Trójkolorowych”) – sprawi, że Lewandowskiemu uda się odegrać na młodszym o 10 lat przeciwniku.

Nasz ekspert znajduje też jeszcze jeden argument na rzecz Lewandowskiego. - Miał zdecydowany „dołek” – Białas przypomina lawinę krytyki, jaka kilka tygodni temu spadała na głowę Polaka. - Ale z niego już wyszedł. Na dodatek zaś dostał pozytywnego „kopa mentalnego” dzięki awansowi reprezentacji na EURO 2024. A zwycięstwo to zwycięstwo, nawet jeśli graliśmy tylko z „piekarzami” – uśmiecha się rozmówca „Super Expressu”.

Mecz PSG – Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w środę o godz. 21.00. Transmisja w Polsat Sport Premium 1.

Mbappe kontra Lewy

LM (grupa), 27.09.2017: PSG – Bayern 3:0 (asysta Mbappe)

LM (grupa), 5.12.2017: Bayern – PSG 3:1 (gol Lewandowskiego - bramka Mbappe)

LM (finał), 23.08.2020: PSG – Bayern 0:1

MŚ, 4.12.2022: Polska – Francja 1:3 (gol Lewandowskiego - dwie bramki i asysta Mbappe)

Sonda Czy Robert Lewandowski w tym sezonie wygra z Barceloną Ligę Mistrzów? Taaaak! Bez szans... Nie grzeje mnie to zupełnie