FC Barcelona - Inter Mediolan typy i kursy (30.04.2025) | Hit w półfinale Ligi Mistrzów

FC Barcelona - Inter Mediolan typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

Barcelona przystępuje do tego meczu po wygraniu Pucharu Króla. Zawodnicy Hansiego Flicka musieli rozgrywać dogrywkę, co z pewnością im nie pomoże przy tak napiętym terminarzu, jednak Inter także nie ma łatwego kalendarza i do tego spotkania mają o jeden dzień odpoczynku krócej. Typy na to starcie prezentują się bardzo ciekawie.

FC Barcelona - Inter Mediolan: kto faworytem - typy bukmacherskie

Według bukmacherów to Barcelona jest faworytem tego spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 1.65, na remis 4.15, a na wygraną Interu 4.85. Włoski zespół przegrał trzy ostatnie mecze z rzędu, a Barcelona - wręcz przeciwnie - nie przegrała żadnego z ostatnich trzech spotkań.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 30/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Liczba goli powyżej 2.5 w ofercie bukmacherów

Biorąc pod uwagę ostatni napięty terminarz obu drużyn, można się spodziewać, że niektórzy zawodnicy nie będą w najlepszej dyspozycji. To może spowodować, że zaczną popełniać błędy w obronie, co może otworzyć spotkanie. W dodatku oba zespoły mają silną ofensywę, więc warto rozważyć zakład na powyżej 2.5 gola. Kurs na taki zakład wynosi 1.58.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 30/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Liczba rzutów rożnych powyżej 9.5 po dobrym kursie

Statystyki Barcelony i Interu pokazują, że w ostatnich meczach oba zespoły zazwyczaj przekraczały granicę 10 kornerów w spotkaniu. Dlatego warto rozważyć zakład na powyżej 9.5 rzutów rożnych po kursie 1.87.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 28/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

FC Barcelona - Inter Mediolan: statystyki dla typera

Barcelona w tym sezonie jest w świetnej formie. Nie inaczej jest w ostatnich meczach, nie licząc potknięcia w rewanżowym spotkaniu z Borussią Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Inter też rozgrywa dobry sezon. Jednak w ostatnim czasie zespół Simone Inzaghiego obniżył loty. W ostatnim czasie odpadł z półfinału Pucharu Włoch, a w lidze zaliczył dwie porażki z rzędu, przez co spadli z pozycji lidera na drugie miejsce. Włosi nie chcą jednak zakończyć sezonu bez trofeum i z pewnością Blaugrana nie będzie miała łatwego zadania.

Ostatnie 5 meczów FC Barcelony:

26.04.2025: FC Barcelona - Real Madryt 3:2 (2:2) (Puchar Króla)

22.04.2025: FC Barcelona - RCD Mallorca 1:0 (La Liga)

19.04.2025: FC Barcelona - Celta Vigo 4:3 (La Liga)

15.04.2025: Borussia Dortmund - FC Barcelona 3:1 (Liga Mistrzów)

12.04.2025: CD Leganes - FC Barcelona 0:1 (La Liga)

Ostatnie 5 meczów Interu Mediolan:

27.04.2025: Inter Mediolan - AS Roma 0:1 (Serie A)

23.04.2025: Inter Mediolan - AC Milan 0:3 (Puchar Włoch)

20.04.2025: Bologna - Inter Mediolan 1:0 (Serie A)

16.04.2025: Inter Mediolan - Bayern Monachium 2:2 (Liga Mistrzów)

12.04.2025: Inter Mediolan - Cagliari Calcio 3:1 (Serie A)

FC Barcelona - Inter Mediolan: przewidywane składy

W kadrze Barcelony zabraknie Roberta Lewandowskiego, Alejandro Balde oraz Marca Casado. Z kolei Inter nie będzie mógł liczyć na Benjamina Pavarda i Marcusa Thurama.

FC Barcelona - Inter Mediolan: transmisja - gdzie obejrzeć?Półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów FC Barcelona - Inter Mediolan będzie można oglądać na Canal+ Extra 1. W internecie mecz można zobaczyć w Canal+ Online.

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.