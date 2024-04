FC Barcelona - PSG Transmisja TV Liga Mistrzów Gdzie oglądać dzisiaj mecz Barcelona - PSG STREAM ONLINE LIVE 16.04.2024

Jasna informacja w sprawie Roberta Lewandowskiego. Kibice długo na to czekali, nie ma co do tego wątpliwości

Barcelona - PSG TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie obejrzeć mecz dzisiaj

FC Barcelona kontra PSG. Roberta Lewandowski kontra Kylian Mbappe. Czas na rewanżowy mecz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W Paryżu Barcelona wygrała 3:2, a Robert Lewandowski, choć nie trafił do siatki, rozegrał znakomite spotkanie. - Zobaczyłem drużynę grającą w sposób przemyślany i wyrachowany. Każdego w ekipie Barcy – od trenera począwszy, na zawodnikach kończąc – interesował tylko korzystny wynik, a niekoniecznie – styl. Bo nie czarujmy się: Barcelona jest skazana na robienie wyników. Wynikowi muszą podporządkować się indywidualności w jej szeregach - podkreśla Jacek Ziober, były reprezentant Polski.

Barcelona - PSG Gdzie oglądać mecz dzisiaj w TV Liga Mistrzów 16.04.2024

Czy Robert Lewandowski poprowadzi Barcelonę do upragnionego awansu do półfinału Ligi Mistrzów? - Nie ma takiej możliwości, żeby Barcelona na własnym stadionie wypuściła z rąk to, na co zapracowała we Francji. PSG, mimo obecności Kyliana Mbappe w składzie, mnie nie przekonuje. Mam wrażenie, że tej ekipie brakuje charakteru z jednej strony, a z drugiej – chęci odniesienia zwycięstwa za wszelką cenę - analizuje Jacek Ziober.

Barcelona - PSG STREAM ONLINE LIVE Liga Mistrzów Transmisja ONLINE

Rewanżowy mecz FC Barcelona - PSG w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 16 kwietnia 2024. Początek meczu Barcelona - PSG o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Barcelona - PSG na antenie Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Barcelona - PSG w usłudze Polsat BOX GO.

Sonda Kto wygra mecz Barcelona - PSG? FC BARCELONA PSG BĘDZIE REMIS