Inter - Barcelona: Lewandowski tylko na ławce!

Robert Lewandowski rozpocznie wtorkowy rewanżowy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Interem Mediolan na ławce rezerwowych – ogłosił trener Barcelony Hansi Flick na konferencji prasowej. 36-letni napastnik wraca do składu po kontuzji mięśnia uda, której doznał 19 kwietnia w ligowym meczu z Celtą Vigo. Od tamtej pory opuścił cztery spotkania, w tym pierwsze starcie z Interem, zakończone remisem 3:3, oraz finał Pucharu Hiszpanii wygrany przez "Barcę" z Realem Madryt.

„Wszystko idzie lepiej, niż się spodziewaliśmy. Robert jest gotowy, aby rozpocząć mecz z ławki i jeśli będzie taka potrzeba, wejdzie na boisko” – zapowiedział Flick. Gotowość do gry po pauzie zgłosił także Wojciech Szczęsny, który wróci do bramki Barcelony po sobotnim odpoczynku.

W ekipie Interu niewykluczony jest powrót Lautaro Martineza, który również zmagał się z urazem. O jego oraz Benjamina Pavarda gotowości do gry zdecyduje sztab trenerski we wtorek rano. Media donoszą, że Martinez intensywnie pracował, by zdążyć na kluczowy mecz na San Siro.

Padnie rekord Polaków w półfinale Ligi Mistrzów?

Dla Barcelony będzie to szansa na pierwsze zwycięstwo w półfinale Ligi Mistrzów od 2015 roku. Statystyki jednak nie przemawiają za "Blaugraną" – w półfinałach wygrywali tylko dwa razy, przegrywając aż 11 spotkań. Inter natomiast pozostaje niepokonany u siebie w Champions League od września 2022 roku.

Na boisku możemy zobaczyć aż czterech Polaków – Lewandowskiego i Szczęsnego w Barcelonie oraz Zalewskiego i Zielińskiego w Interze. Jeśli wszyscy zagrają, będzie to pierwszy półfinał Ligi Mistrzów z udziałem tylu reprezentantów Polski. Początek meczu na San Siro o godzinie 21:00.

