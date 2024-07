Jesus Imaz zapewnił Jagiellonii pokaźny zastrzyk gotówki. Tyle UEFA płaci za grupę Ligi Konferencji

Nie było żadnych ceregieli. Gwiazdor Jagiellonii zabrał to ze sobą do domu z litewskiego stadionu

W przypadku awansu do kolejnej rundy LM Jagiellonia zagwarantuje sobie minimum występy w fazie grupowej Ligi Konferencji. Władze UEFA za dostanie się do tych rozgrywek nagradzają premią w wysokości 3,17 mln euro, co po przeliczeniu wyniesie ponad 13 mln zł. Ale ta kwota może być jeszcze większa, w zależności do którego z europejskich pucharów ostatecznie zakwalifikuje się klub z Podlasia.

Hiszpan hat-tricka skompletował w pierwszej połowie, a Litwinów dobił w końcówce Kristoffer Hansen. - Możliwość gry w Lidze Mistrzów to moje marzenie, a strzelenie trzech goli jest czymś niewiarygodnym - powiedział Jesus Imaz, cytowany przez klubowe media. - Bardzo ważne było, żeby nie pozwolić gospodarzom na zbyt wiele, wciągnąć ich w naszą grę. Jesteśmy bardzo blisko kolejnej rundy - dodał lider Jagiellonii, który na pamiątkę zabrał piłkę z tego spotkania.

Rewanż z mistrzem Litwy odbędzie się 31.07 (godz. 20.30). W kolejnej rundzie zapewne rywalem będzie norweski zespół Bodo/Glimt, który wygrał 4:0 z RFS Ryga.

Trzy bramki Jesusa Imaza ✅Gol Kristoffera Hansena ✅Gładkie zwycięstwo Jagiellonii Białystok ✅Skrót meczu z FK Poniewież ⬇️ pic.twitter.com/TPTwmakf2O— TVP SPORT (@sport_tvppl) July 24, 2024

