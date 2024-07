Wojciech Pertkiewicz o planach Jagiellonii. Prezes mistrza Polski zapowiedział transfery

Kto będzie nową gwiazdą?

Na razie Jagiellonia straciła dwóch kluczowych piłkarzy, z którymi w poprzednim sezonie sięgnęła po tytuł. Bramkarz Zlatan Alomerović odszedł do AEK Larnaka, a lewy obrońca Bartłomiej Wdowik do SC Braga. Klub pozyskał także nowych zawodników. Umowy podpisali: napastnik Lamine Diaby-Fadiga, obrońca Joao Moutinho, bramkarz Maksymilian Stryjek i pomocnicy: Miki Villar oraz Filip Wolski. Co dalej?

Będą kolejne transfery

Okazuje się, że to nie koniec transferów. Wszystko uzależnione jest od występów zespołu w europejskich pucharach. - Na dziś kadry nie zamknęliśmy - powiedział prezes Wojciech Pertkiewicz w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Na pewno jeszcze będziemy pozyskiwać zawodnika na lewe skrzydło. Poszukujemy i rozmawiamy, ponieważ jest kilka opcji, a wiadomo, że jedna decyzja zamyka już pozostałe drzwi. Jeszcze się wahamy i te rozmowy trwają. Zawodnika do formacji ofensywnej czyli do rotacji z Pululu, Diaby-Fadigą i Imazem. I później, gdyby udało się nam przejść dwumecz z Poniewieżem, to wtedy wiemy, że przybędzie nam minimum kolejnych sześć meczów w trakcie rundy. To ta kadra będzie za wąska. Wtedy będziemy na pewno myśleć o wzmocnieniu i poszerzeniu tej kadry. Okno trwa u nas do 9 września, więc mamy sporo czasu, żeby doraźnie jeszcze reagować na to, co się wydarzy - zapowiedział sternik mistrza Polski.

