i Autor: cyfrasport Kamil Grabara

Wyzwanie przed kadrowiczem

Kamil Grabara i FC Kopenhaga przed życiową szansą. Polak zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów?

W ubiegłym sezonie Kamil Grabara w barwach zespołu FC Kopenhaga zadebiutował w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W tej edycji mistrz Danii po raz drugi z rzędu zakwalifikował się do tych elitarnych rozgrywek. Klub polskiego bramkarza ma szansę na awans do fazy pucharowej. Czy zdoła to osiągnąć?