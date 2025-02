Radosław Majecki wykaże się w Lidze Mistrzów? Jan Mucha o podejściu, głowie i mentalności polskiej gwiazdy AS Monaco [ROZMOWA SE]

Były as Legii o polskim bramkarzu

Real znów to zrobił! "Królewscy" wygrali przegrany mecz i są krok od 1/8 finału Ligi Mistrzów!

Dembele świetnie zapowiadał się „od zawsze”. Barcelona, sprowadzając go latem 2017 jako 20-latka z Borussii Dortmund, akurat dysponowała wielką kasą (w końcu zaksięgowała właśnie 222 mln za Neymara, sprzedanego do PSG), więc gotowa była podpisać z Niemcami umowę na każdych warunkach. I bez wielkiego ociągania zgodziła się na zapisy, które ostatecznie – ze wszystkimi bonusami – kosztowały ją… 135 mln euro!

Kiedyś Ousmane Dembele tylko asystował przy bramkach Lewandowskiego

Czy zdobywając 40 goli i zaliczając 41 asyst, Francuz okazał się wart tych pieniędzy? Należy wątpić, skoro w momencie odejścia z Camp Nou na Parc de Princes – lato 2023 - wart był dla Katarczyków spod szyldu PSG już tylko 50 mln euro.

Dembele zaliczył w barwach Blaugrany sześć sezonów. Ostatni – 2022/23 – u boku Roberta Lewandowskiego. Czy rozumieli się dobrze? Liczby niekoniecznie to potwierdzają. Francuz – jako skrzydłowy – asystował przy ledwie jednym z ówczesnych 23 trafień polskiego snajpera w LaLiga (i jednym w Lidze Mistrzów). W drugą stronę nie wyglądało to wcale lepiej: „Lewy” zaliczył dwa podania otwierające partnerowi drogę do bramki rywala. Nic dziwnego, że Dembele pożegnano w Barcelonie bez żalu.

Teraz Ousmane Dembele strzela tak, że mówi o nim całą Europa

Ale półtora roku później francuski napastnik pokazuje, że niegdysiejsze szacunki jego wartości niekoniecznie były przesadzone. We wtorkowy wieczór były klubowy kolega „Lewego” z szatni Blaugrany trafił dwukrotnie do siatki Brestu w 1/16 finału Ligi Mistrzów. Paryżanie wygrali 3:0 i są pewni awansu do kolejnej rundy, w której trafić mogą na… Barcelonę.

- Doskonały zawodnik. Potrafi strzelać gole z każdej pozycji – tak o Dembele mówi trener PSG, Luis Enrique, który ze skrzydła przesunął go na środek ataku. Zapewne to jest jedna z przyczyn jego „snajperskiego wskrzeszenia”. Na wspomniany na wstępie niezwykły dorobek Francuza w ciągu ostatnich sześciu tygodni złożyły się m.in. dwa hat-tricki (ze Stuttgartem w LM i Brestem w Ligue 1) oraz trzy dublety! Nic dziwnego, że tak jak Polak w LaLiga, tak Dembele w Ligue 1 otwiera listę najlepszych strzelców. Na koncie ma 16 bramek.

Ousmane Dembélé's form in 2025 🥵⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/TtkAGPROPy— B/R Football (@brfootball) February 11, 2025

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców LaLiga w sezonie 2024/2025? Oczywiście, że tak! Nie

Roman Kosecki o Złotej Piłce Lewandowskiego: Zabrano mu ją wtedy! Może w Barcelonie ją dostanie | Futbologia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.