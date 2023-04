Królewscy przypieczętują awans? TOTALbet nie ma najmniejszych wątpliwości!

Kursy TOTALbet: Chelsea – Real Madryt

Z pewnością nie tak Frank Lampard wyobrażał sobie początek swojej drugiej przygody w roli menedżera Chelsea. Były reprezentant Anglii objął zespół w bardzo trudnym momencie – zastępując na stanowisku zwolnionego Grahama Pottera – ale jak na razie efekt „nowej miotły” jest zupełnie niedostrzegalny. The Blues przegrali jak do tej pory wszystkie trzy spotkania pod wodzą „Lampsa” – dwa w lidze (0:1 z Wolverhampton i 1:2 z Brighton) oraz jedno w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz ćwierćfinałowy tych ostatnich rozgrywek, przegrany z Realem Madryt 0:2, pokazał zresztą, w jak wielkim dołku znajduje się obecnie ekipa z Londynu. Zawodnicy z Wysp Brytyjskich rozpoczęli tamto starcie całkiem nieźle, ale animuszu wystarczyło im na zaledwie dziesięć minut. Następnie inicjatywę przejął klub z Madrytu, który już do końcowego gwizdka nie pozwalał gościom niemal na nic. Paradoksalnie najlepszą informacją dla Chelsea przed meczem rewanżowym jest fakt, że na Santiago Bernabeu przegrała jedynie różnicą dwóch goli. Gospodarze mieli bowiem okazje na odniesienie bardziej okazałego zwycięstwa, nie wykorzystali ich jednak. We wtorek dojdzie do rewanżu na Stamford Bridge i mimo wszystko w fanach londyńskiego zespołu tli się jeszcze nadzieja na odwrócenie losów dwumeczu. Zdaniem TOTALbet nie jest to jednak realny scenariusz. W opinii bukmachera Real jest nie tylko faworytem rewanżu, ale także pewniakiem do awansu.

Real – pomny wydarzeń sprzed roku – będzie musiał jednak mieć się na baczności. Wówczas przed rewanżem także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to Królewscy lekko, łatwo i przyjemnie awansują do kolejnej rundy. Podopieczni Carlo Ancelottiego po hat-tricku Karima Benzemy wygrali na Stamford Bridge 3:1 i do rewanżu przed własną publicznością przystępowali w niezwykle komfortowej sytuacji. W stolicy Hiszpanii do pewnego momentu nic jednak nie szło po myśli Realu, za to rywal punktował ich bezlitośnie. Wynik już po kwadransie otworzył Mount, a krótko po przerwie prowadzenie gości podwyższył występujący obecnie po drugiej stronie barykady Ruediger. Gdy na kwadrans przed końcem trzeciego gola strzelił Werner, ogromna sensacja wisiała w powietrzu. Madrytczycy potrafili się jednak otrząsnąć – bramkę dającą dogrywkę zdobył Rodrygo, a awans Królewskim zapewnił w dodatkowych 30 minutach niezawodny Benzema. Choć klub z hiszpańskiej stolicy ostatecznie wygrał wówczas całe rozgrywki Ligi Mistrzów, jego fani chyba niespecjalnie chcieliby ponownie być świadkami takiego thrillera. Zdaniem ekspertów z TOTALbet tym razem nic takiego nie powinno mieć jednak miejsca. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną Realu płaci bowiem 2.46 zł, w przypadku zwycięstwa Chelsea jest to natomiast 2.90 zł. TOTALbet nie ma także wątpliwości, który z zespołów zamelduje się w półfinale. Kurs na to, że będzie to Real wynosi bowiem 1.08, Chelsea – aż 7.60.

Sonda Jaki będzie rezultat dwumeczu Realu z Chelsea? Awansuje Real Do półfinału wejdzie Chelsea

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Chelsea – 2.90 remis – 3.60 Real – 2.46

Awans:

Chelsea – 7.60 Real – 1.08

Sposób awansu:

Chelsea w regulaminowym czasie – 10.00

Chelsea w dogrywce – 22.00

Chelsea w rzutach karnych – 22.00

Real w regulaminowym czasie – 1.09

Real w dogrywce – 20.00

Real w rzutach karnych – 22.00

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.31 nie – 3.27

Real strzeli gola:

tak – 1.26 nie – 3.60

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.