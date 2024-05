i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express Szymon Marciniak

Mocno!

Niemcy powiedzieli to wprost o Marciniaku. Powiedzieć, że go nie chcą, to nie powiedzieć nic, mocne słowa o Polaku

Szymon Marciniak cały czas musi mierzyć się z konsekwencjami swojej kontrowersyjnej decyzji z półfinału Ligi Mistrzów. Jak donosi dziennikarz TVP Sport Szymon Borczuch, który przebywa obecnie w Niemczech, tamtejsze środowisko piłkarskie nie chce, aby Polak w ogóle był zaangażowany w finały mistrzostw Europy. Te słowa nie wróżą dobrze!