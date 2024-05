Obrzydliwe, co fani Realu zrobili Szymonowi Marciniakowi tuż przed rewanżem z Bayernem Monachium! Paskudne pomówienia

Po awansie Borussi Dortmund do wielkiego finału Ligi Mistrzów, którzy zostanie rozegrany na Wembley, czas na rozstrzygnięcie w drugim półfinale. O ile w starciu BVB - PSG nie brakowało emocji i kontrowersji, to już przed rozpoczęciem rewanżu Real Madryt - Bayern Monachium kibice "Królewskich" bezpardonowo zaatakowali Szymona Marciniaka, który będzie sędziował spotkanie na Estadio Santiago Bernabeu. Fani hiszpańskiej ekipy obawiają się, że Polak będzie sędziował spotkanie na korzyść Bayernu, bowiem podobnie jak Robert Lewandowski pochodzi on z Polski oraz ma być wielkim fanem Leo Messiego, który jest legendą Barcelony.

- Sędzia jest polskim fanem Messiego. Lewandowski jest zawodnikiem Barcelony, Messi był zawodnikiem Barcelony, co czyni sędziego fanem Barcelony. Lewandowski był zawodnikiem Bayernu, Sędzia grał dla Vfl Bochum przed karierą sędziowską, a także jest wielkim fanem Bayernu Monachium. A więc to Bayern x Barca x Sędzia VS Real Madryt. - czytamy na grupie "Real Madrid Fans Around The World" przez rewanżem Realu z Bayernem.

Pokrętna logika fanów Realu Madryt, którzy skierowali w tej sposób paskudne pomówienia w kierunku sędziego nie znalazła jednak uznania wśród dużej liczby internautów. Pod postem na Facebooku zdecydowana większość reakcji to śmiech, który ma wyśmiewać narrację tworzoną przed rewanżem przez kibiców "Królewskich". W pierwszym spotkaniu Realu z Bayernem padł remis 2:2.