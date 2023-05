Pep Guardiola ma jasny plan na rewanż. "Przez cały sezon mówił tylko o Lidze Mistrzów"

Manchester City kontra Real Madryt. "Cały czas trzeba go mieć na oku"

Guardiola miał duży respekt do Realu

W Madrycie padł remis 1:1. Dla Realu trafił Vinicis Junior, a dla rywali Kevin de Bruyne. - Wynik pierwszego spotkania stawia Manchester City w korzystniejszej sytuacji - ocenił Jerzy Dudek w rozmowie z naszym portalem. - Wydawało mi się, że menedżer Pep Guardiola był bardzo zadowolony z przebiegu spotkania w Madrycie, jak i remisu. Nie zrobił nawet ani jednej zmiany. Była przecież szansa, aby ten mecz przechylić na swoją korzyść. Jednak Hiszpan miał duży respekt do Realu. Cały czas o tym mówił. Stąd właśnie takie trochę zachowawcze granie, żeby nie przegrać w Madrycie - stwierdził.

Manchester City kontra Real Madryt. "Cały czas trzeba go mieć na oku"

Hiszpan zrzucał presję z piłkarzy

Były kadrowicz uważa, że Manchester City zrobi wszystko, aby awansować do finału. - Motywacja zespołu Guardioli będzie ogromna - przekonywał. - Cały sezon Hiszpan mówił tylko o Lidze Mistrzów. Powtarzał o Realu, który potrafił ją wygrywać. W ten sposób troszkę się usprawiedliwiał i zrzucał presję, która jest na Manchesterze. Mistrz Anglii zainwestował ogromne pieniądze. Byłby to dla nich duży zawód, gdyby znowu ograł ich Real i awansował do finału. Tak jak przed rokiem - wyznał Dudek na łamach naszego portalu.

Przed hitem Ligi Mistrzów. „To oni grają kosmiczny futbol, a ten piłkarz jest genialny”

Sonda Czy Manchester City ponownie zdobędzie mistrzostwo Anglii? Tak Nie Wszystko mi jedno

PKO Ekstraklasa Raport 15.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.