Ewa Pajor sentymenty musi odłożyć na bok

Ewa Pajor była zawodniczką klubu w Wolfsburga przez dziewięć (!) lat, zdobywając pięć tytułów mistrzowskich i dziewięć razy z rzędu (2016-2024) sięgając po Puchar Niemiec. I tylko Ligi Mistrzów nigdy nie wygrała mimo czterech finałów. W ostatnim z jej udziałem, w 2023, VfL przegrał z Barceloną. Do Blaugrany Polka dołączyła latem 2024, zaraz po zdobyciu drugiego w karierze tytułu najlepszej snajperki Bundesligi.

Teraz Pajor zmierza po podobne wyróżnienie w lidze hiszpańskiej. Na razie jest liderką, z 17 golami i przewagą pięciu trafień nad kolejną zawodniczką na liście. Zresztą zachwyca skutecznością nie tylko w grach ligowych. W dwóch marcowych starciach w półfinale krajowego pucharu zaaplikowała rywalkom z Realu Madryt aż pięć goli!

Ewa Pajor przed wielkim wyzwaniem w Lidze Mistrzów!

Pięć goli Ewa Pajor ma także na swym koncie w tej edycji Champions League. Daje jej to – ex aequo – pozycję wiceliderki klasyfikacji najlepszych snajperek, z jednobramkową stratą do Dunki Pernille Harder, reprezentującej Bayern Monachium. Polka była już królową strzelczyń w Lidze Mistrzów: we wspomnianym sezonie 2022/23 zdobyła dla VfL dziewięć bramek.

Teraz liderka naszej kadry (przypomnijmy, że Polki po raz pierwszy w historii latem zagrają w finałach EURO) ostrzy sobie zęby na starcie z „Wilczycami” – pierwsze od chwili opuszczenia Niemiec. Nadzieje związane z Biało-Czerwoną są w Barcelonie ogromne. W ostatniej kolejce ligowej szkoleniowiec Barcy zdjął Pajor z murawy już w przerwie meczu z CA Tenerife. Powodem nie była jednak kontuzja; chodziło o oszczędzenie sił Polki na starcie z Niemkami.

Mecz VfL Wolfsburg - FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń rozegrany zostanie w środę, 19 marca, o godz. 18.45. Transmisja w Polsat Sport 2.

