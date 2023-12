Polskie starcie w Lidze Mistrzów! Gwiazdy reprezentacji Polski pobiją się o ćwiartkę

Miał nie lecieć do Belgii, a zagra w pierwszym składzie. Robert Lewandowski poprawi strzelecki dorobek w Lidze Mistrzów?

Lewandowski z jednym golem

W każdym razie rywalizacja mistrza z Włoch z hiszpańskim czempionem zapowiada się pasjonująco. Przypomnijmy, że „Barca” po dwóch latach przerwy znów dotarła do fazy pucharowej Champions League. W poprzedniej edycji Napoli odpadło za to w ćwierćfinale. Wprawdzie Robert Lewandowski zajmuje trzecie miejsce na liście najlepszych strzelców w historii tych elitarnych rozgrywek, ale w obecnych rozgrywkach nie ma się czym chwalić. W fazie grupowej strzelił tylko jednego gola. Miało to miejsce w pierwszym spotkaniu z Antwerpią. Czy w 1/8 finału kapitan polskiej kadry poprawi skromny dorobek bramkowy?

W fazie grupowej FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą wyeliminowała Manchester Utd. Teraz los przydzielił jej kolejnego angielskiego giganta - Man City, z którym rywalizowała przed rokiem. Z kolei Jakub Kiwior z Arsenalu o ćwierćfinał będzie walczył z Porto. Pary 1/8 finału (mecze 13-14.02 i 20-21.02): Napoli - Barcelona, Kopenhaga - Man City, Porto - Arsenal, Lazio - Bayern, Lipsk - Real M., PSG - Sociedad, Inter - Atletico M., PSV - Dortmund.

