PSG - Borussia Transmisja TV i Stream online. Gdzie oglądać półfinał Ligi Mistrzów 7.05.2024

PSG powalczy dzisiaj z Borussią Dortmund o awans do finału Ligi Mistrzów. Przed tym półfinałem to właśnie drużynie z Paryża dawano nieco większe szanse, ale w pierwszym meczu przedstawiciel Bundesligi pokazał, że tanio skóry nie sprzeda. Borussia u siebie wygrała 1:0 po golu Niclasa Fullkruga, ale teraz czeka ją trudniejsze zadanie utrzymania przewagi w rewanżu na wyjeździe. PSG z pewnością zrobi wszystko, by odwrócić losy dwumeczu i po raz drugi w historii zagrać w finale Ligi Mistrzów. Wielkie oczekiwania kibiców Paris Saint-Germain spoczywają przede wszystkim na Kylianie Mbappe.

Gwiazdor PSG w obecnej edycji LM strzelił już 8 goli i zmierza po koronę dla najlepszego strzelca. To on pogrążył FC Barcelonę w rewanżu w ćwierćfinale, strzelając jej dwie bramki. Teraz ponownie ma błyszczeć, ale Borussia ma swój plan. Tym bardziej że do awansu wystarczy jej remis. Dortmundczycy zarówno w 1/8 finału z PSV, jak i w ćwierćfinale z Atletico Madryt zapewniali sobie awans właśnie w rewanżu. Teraz walczą o pierwszy finał LM od 2013 roku, gdy w Borussii grało polskie trio z Robertem Lewandowskim na czele.

PSG - Borussia Transmisja TV Gdzie oglądać dzisiaj półfinał LM

Mecz PSG - Borussia Dortmund w półfinale Ligi Mistrzów odbędzie się we wtorek, 7 maja. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja TV z rewanżu PSG - Borussia na kanale Polsat Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.