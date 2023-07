Raków Częstochowa – Karabach RELACJA NA ŻYWO el. Ligi Mistrzów: Raków – Karabach LIVE w INTERNECIE [WYNIK, SKŁADY]

Raków Częstochowa - Karabach

Raków Częstochowa - Karabach Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu eliminacji Ligi Mistrzów Raków Częstochowa - Karabach. Początek emocji o 20:15.

W środę o 20.15 piłkarze Rakowa podejmą w Częstochowie dziesięciokrotnego mistrza Azerbejdżanu Karabach Agdam w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. "Czeka nas kolejne wyzwanie" - powiedział trener polskiego zespołu Dawid Szwarga.

Karabach już po raz piąty w eliminacjach europejskich pucharów trafił na przeciwnika z Polski i wszystkie dotychczasowe konfrontacje kończyły się dla niego pomyślnie. Wyższość najlepszej drużyny z Azerbejdżanu musiały już uznać Wisła Kraków, Piast Gliwice, Legia Warszawa i Lech Poznań, ale Raków chce przerwać tę czarną serię.

Trener "Czerwono-Niebieskich" Szwarga w przeddzień spotkania jest dobrej myśli: "Cieszymy się, że przed nami kolejne wyzwanie, czyli mecz z bardzo silnym rywalem, mającym duże doświadczenie w europejskich pucharach. Ale Raków też już zdobył pewne doświadczenia na tym polu i to powinno procentować w meczach z Karabachem. Postaramy się zaprezentować to, co u nas najlepsze, swoje DNA. Mamy nadzieję, że to pozwoli wyjść nam zwycięsko z tego dwumeczu. W styczniu graliśmy z Karabachem mecz towarzyski, ale sparingi rządzą się swoimi prawami. Niemniej, dzięki temu lepiej znamy rywala. Analizy to jedno, a bezpośrednia konfrontacja, nawet w sparingu, to jednak coś innego. Poprzednie wyniki polskich drużyn w meczach z Karabachem nie mają dla nas żadnego znaczenia. To już tylko historia".

Środowy mecz Rakowa z Karabachem Agdam rozpocznie się o godz. 20.15. Poprowadzą go sędziowie ze Szwajcarii, a głównym arbitrem będzie Lukas Fähndrich. Rewanż odbędzie się w Baku 2 sierpnia. Zwycięzca dwumeczu awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której trafi na lepszy zespół z pary Aris Limasol (Cypr) - BATE Borysów (Białoruś). Z kolei przegrany przejdzie do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie zmierzy się z gorszą drużyną z pary HJK Helsinki - Molde FK (Norwegia). (PAP)