Raków Częstochowa poznał rywala w eliminacjach Ligi Mistrzów! Trudne zadanie przed mistrzem Polski

Raków Częstochowa w ponadstuletniej historii klubu dopiero pierwszy raz wywalczył mistrzostwo Polski. W dwóch poprzednich sezonach częstochowianie kończyli ligowe zmagania na drugim miejscu i pokazywali się już w europejskich pucharach w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Dwukrotnie odpadali z nich na ostatniej prostej - za pierwszym razem z belgijskim Gentem, a ostatnio po dramatycznym boju ze Slavią Praga. Teraz przed mistrzami Polski jeszcze trudniejsze zadanie, bo w el. Ligi Mistrzów nie będą rozstawieni już od pierwszej rundy. To sprawia, że od samego początku będą rywalizować z teoretycznie mocniejszym zespołem. We wtorek rano stało się jasne, że w połowie lipca rozpoczną eliminacje od starcia z kimś z grona: Karabach Agdam, Slovan Bratysława, HJK Helsinki, Flora Tallinn i Olimpija Ljubljana. O 14:00 odbyło się losowanie.

Raków poznał rywala w I rundzie el. Ligi Mistrzów

Najtrudniejszym potencjalnym rywalem był oczywiście azerski Karabach, który w zeszłym roku właśnie w I rundzie pozbawił Lecha Poznań marzeń o Lidze Mistrzów i od kilku lat regularnie gra w fazie grupowej europejskich pucharów. Z kolei słowacki Slovan w zeszłym sezonie doszedł aż do 1/8 finału LKE, a fińskie HJK awansowało do fazy grupowej Ligi Europy. Estońska Flora jest dobrze znana polskim kibicom, bo dwa lata temu rywalizowała z Legią Warszawa w II rundzie el. LM. Wielu sympatyków Rakowa liczyło z pewnością na wylosowanie drużyny z Tallinna bądź słoweńskiej Olimpiji.

Ostatecznie mistrzowie Polski wpadli na Florę. Pierwszy mecz odbędzie się w Częstochowie już w dniach 11-12 lipca, a rewanż zaplanowano tydzień później. Szczegółowy terminarz powinien pojawić się w najbliższych godzinach. Co ciekawe, tuż po ceremonii losowania I rundy el. LM odbyło się dodatkowe losowanie, które wyłoniło dwie szczęśliwe pary. Dzięki temu jeśli Raków przegra z Florą, automatycznie spadnie do trzeciej rundy el. LKE i nie będzie musiał rywalizować w drugiej rundzie eliminacyjnej tych rozgrywek, w której zmagania rozpoczną Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin.

❗️ Flora Tallinn rywalem Rakowa w I rundzie el. Ligi Mistrzów!Będziemy gospodarzem pierwszego meczu. Rewanż zagramy w stolicy Estonii.Jak oceniacie losowanie? 😎#UCL pic.twitter.com/SWiCohaTbd— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) June 20, 2023