Raków poznał rywala w walce o Ligę Mistrzów. Mocny rywal na drodze mistrza Polski

Karabach na drodze Rakowa do raju

W II rundzie Raków zmierzy się z Karabachem Agdam. Mistrz Azerbejdżanu zwyciężył na wyjeździe 2:1 Lincoln Red Imps z Gibraltaru. W rewanżu w Baku azerski zespół potwierdził klasę i rozbił rywala 4:0. Gospodarze już na początku strzelili bramkę, a przed przerwą dorzucili kolejne trafienie. Po przerwie strzelili kolejne gole. W Karabachu zagrał Marko Vesović, były obrońca Legii Warszawa. Reprezentant Czarnogóry miał asystę przy drugiej bramce. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Częstochowie 26 lipca o godz. 20.15. Rewanż w Baku: 1-2 sierpnia. W poprzednim sezonie z Karabachem rywalizował Lechem w I rundzie el. LM. W Poznaniu górą był mistrz Polski, który zwyciężył 1:0. W rewanżu Karabach wygrał 5:1. Do fazy grupowej LM jednak nie zdołał się przebić. Zagrał za to w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie zajął trzecie miejsce, a później rywalizował w 1/16 finału Ligi Konferencji.

Każdy chce się pokazać i stąd takie wybory

Tak postawę Rakowa w europejskich pucharach skomentował Sebastian Mila w rozmowie z naszym portalem. - Raków ma bardzo dobry zespół, w którym jest dużo jakości - ocenił były pomocnik kadry. - Nie miał problemu z awansem do II rundy el. Ligi Mistrzów, choć szczególnie w pierwszym spotkaniu nie byłem do końca zachwycony grą częstochowian. Brakowało skuteczności - stwierdził i dodał, że rezerwowi gracze Rakowa w Tallinie grali pod siebie: - Wynika to z tego, że żaden z piłkarzy nie czuje się pewnie na starcie rozgrywek. Wchodząc na boisko wiedzą, że muszą czymś się zaznaczyć. Najlepiej to zrobić strzeleniem gola. Każdy chce się pokazać i stąd takie wybory. Nie zawsze najlepsze. Trzeba to zmienić, bo drużyna jest na pierwszym miejscu. Można spróbować raz, drugi, ale w perspektywie całego sezonu tak to nie działa. Trzeba wyciągnąć z tego wnioski - zaznaczył.

❗️ Naszym rywalem w II rundzie el. Ligi Mistrzów będzie mistrz Azerbejdżanu - @FKQarabagh ⚔️Pierwszy mecz odbędzie się w środę, 26 lipca o godzinie 20:15 w Częstochowie. Rewanż rozegramy tydzień później w Baku. Więcej 👉 https://t.co/kxNT0uEbKB#UCL pic.twitter.com/0x4efDyh5x— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) July 19, 2023

