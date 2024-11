Real Madryt - AC Milan SKRÓT MECZU. Rossoneri rozstrzelali się na Bernabeu [WIDEO]

Real Madryt pokonany w hicie Ligi Mistrzów. AC Milan górą

Po dotkliwej porażce 0:4 z Barceloną, kibice Realu Madryt oczekiwali przebudzenia „Królewskich” w spotkaniu Ligi Mistrzów z AC Milanem. Spotkanie 4. kolejki lepiej zaczęło się jednak dla gości z Mediolanu, którzy pokonali Andrija Łunina już w 12. minucie spotkania, kiedy Malick Thiaw znalazł drogę do siatki z rzutu rożnego.

Chwile radości „Rossonerich” nie trwały jednak zbyt długo, bo 10 minut po wyjściu na prowadzenie, w polu karnym Milanu padł Vinicius Jr. Niedoszły zwycięzca Złotej Piłki za 2024 rok podszedł do rzutu karnego i „panenką” doprowadził do wyrównania.

𝐌𝐀𝐋𝐈𝐂𝐊 𝐓𝐇𝐈𝐀𝐖! AC Milan prowadzi na Estadio Santiago Bernabéu!😱🔥📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA1 i w CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/TrOj8Rlr0V— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2024

Królewscy szybko odrabiają straty! 🔙 Vinicius Junior z zimną krwią wykorzystuje jedenastkę, którą chwilę wcześniej sam wywalczył! 🎯📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA1 i w CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/2dnIkY0Ubi— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2024

Real Madryt - AC Milan 1:3

Chwilę przed końcem pierwszej połowy na tablicy wyników znów pojawiło się jednak prowadzenia Milanu. Rafael Leao odwrócił się w stronę bramki stojąc w polu karnym i uderzył, ale jego próbę wybronił Łunin. Ukraiński golkiper wypluł jednak futbolówkę tuż przed siebie, gdzie natychmiast dopadł do niej Alvaro Morata i wpakował ją do siatki, strzelając tym samym swojej byłej drużynie.

W drugiej części meczu „Królewscy” zabrali się do odrabiania strat, ale mieli ogromne kłopoty z wejściem w pole karne rywali, a kiedy już im się udało, to Kylian Mbappe miał problem z oddaniem celnego strzału – raz strzelając obok bramki, a raz ponad nią. To wykorzystali gracze Milanu. Tijjani Reijnders rozpoczął jedną z kontr Włochów, po czym zgubił krycie w polu karnym Realu. Kiedy Leao podał do niego piłkę, ten miał mnóstwo czasu na przyjęcie i oddanie strzału, ustalając wynik spotkanie na 1:3 dla AC Milanu.

𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐎 𝐌𝐎𝐑𝐀𝐓𝐀! ⚽ Nie popisali się w tej sytuacji obrońcy Realu i AC Milan odzyskuje prowadzenie w Madrycie! 💥📺 Transmisja meczu w CANAL+ EXTRA1 i w CANAL+ online: https://t.co/CSTjelglZW pic.twitter.com/kPI0pSTSoc— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 5, 2024