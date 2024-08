Real Madryt - Atalanta RELACJA NA ŻYWO: Superpuchar UEFA na PGE Narodowym w Warszawie 14.08.2024. Kylian Mbappe i plejada gwiazd na polskiej ziemi na żywo WYNIK

To robi wrażenie!

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

Droga do Champions League

Real Madryt - Atalanta BC 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Real:

Atalanta:

Oczy lwiej części kibiców futbolu skierowane są dzisiaj na nasz kraj, a dokładnie na PGE Narodowy w Warszawie. To właśnie na obiekcie, na którym najczęściej rozgrywa mecze reprezentacja Polski, Real Madryt i Atalanta zmierzą się w Superpucharze UEFA o miano definitywnie najlepszej drużyny na starym kontynencie w ostatnich miesiącach. W związku z tym wydarzeniem, do stolicy zjechały nie tylko największe gwiazdy futbolu z Kylianem Mbappe na czele, ale również najważniejsze postacie światowej piłki, które zostały ugoszczone przez prezesa PZPN, Cezarego Kuleszę. Ekipa "Królewskich" przed kilkoma tygodniami wygrała kolejną w swojej historii edycję Ligi Mistrzów, pokonując w finale Borussię Dortmund 2:0. Atalanta z kolei nie dała żadnych szans Bayerowi Leverkusen w finale Ligi Europy i wygrała 3:0. Teraz obie ekipy mają chrapkę na Superpuchar UEFA, który może być pierwszym trofeum Kyliana Mbappe po przeprowadzce do Madrytu.

Kiedy piłkarze obu drużyn zameldowali się w Warszawie, w stolicy naszego kraju nie brakowało kibiców, którzy chcieli chociaż zobaczyć piłkarzy "Królewskich", w tym oczywiście gwiazdora reprezentacji Francji, który po długoletniej sadze transferowej wreszcie związał się z Realem Madryt. W spotkaniu Real - Atalanta można więc spodziewać się wielu emocji i fajerwerków, bowiem obie ekipy będą chciały rozpocząć sezon 2024/2025 od zwycięstwa w Superpucharze UEFA.

ABY UZYSKAĆ NAJNOWSZE INFORMACJE, NALEŻY ODŚWIEŻYĆ RELACJĘ - KLIKNIJ F5.

21:00

Witamy w relacji na żywo z meczu Superpucharu UEFA na PGE Narodowym w Warszawie, w którym zmierzą się Real Madryt i Atalanta. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy!