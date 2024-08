Real Madryt – Atalanta: Pierwszy gol Kyliana Mbappe w Realu! I to w Warszawie [WIDEO]

To robi wrażenie!

Jude Bellingham znów doceniony, co za nagroda! Kolejne wyróżnienie dla gwiazdy Realu Madryt!

Droga do Champions League

Takiego meczu w Polsce jeszcze nie było. Na Stadionie Narodowym w Warszawie Real Madryt mierzył się z Atalantą o Superpuchar Europy. To wyjątkowe spotkanie jest walką pomiędzy triumfatorem Ligi Mistrzów a zwycięzcą Ligi Europy z poprzedniego sezonu. Dla kibiców była to wyjątkowa gratka nie tylko ze względu na występ dwóch fenomenalnych zespołów. Niedawno potwierdzono transfer Kyliana Mbappe do Realu. I właśnie w Warszawie popularny „Żółw” zagrał swoje pierwsze spotkanie dla „Królewskich”.

Real Madryt – Atalanta. Pierwszy gol Kyliana Mbappe dla „Królewskich” [WIDEO]

Trudno wyobrazić sobie lepszy debiut niż bramka - i to w tak ważnym spotkaniu. Wszystko rozpoczęło się od błędu Hiena, który stracił futbolówkę na rzecz Jude'a Bellinghama. Ten znakomicie rozprowadził piłkę. Po chwili znalazła się ona pod nogami Mbappe, który zapakował ją do siatki, podwyższając wynik meczu na 2:0.

Pierwsze trafienie zanotował dziewięć minut wcześniej Federico Valverde. Real nie dominował na boisku, a okazje pojawiały się po obu stronach. "Królewscy" byli skuteczniejsi i w drugiej połowie przejęli inicjatywę.

Real Madryt - Atalanta: ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

KYLIAN MBAPPÉ FIRST REAL MADRID GOAL! pic.twitter.com/ndYyLL5xA9— TC (@totalcristiano) August 14, 2024