Mecz Real Madryt - Borussia Dortmund dzisiaj o godzinie 21:00 na słynnym stadionie Santiago Bernabeu w stolicy Hiszpanii. Bez wątpienia jest to jeden z największych hitów fazy ligowej Ligi Mistrzów - w końcu na boisku zmierzą się dwaj finaliści poprzedniej edycji. 1 czerwca na Wembley górą był Real, który po wyrównanym spotkaniu w drugiej połowie okazał się lepszy i wygrał 2:0. Czy potwierdzi to kilka miesięcy później przed własną publicznością? Kibice Borussii z pewnością liczą na rewanż, ale o to nie będzie łatwo. W składzie "Królewskich" aż roi się od gwiazd, na czele z Kylianem Mbappe i Viniciusem Juniorem.

Wtorkowy hit LM jest też ciekawy z perspektywy polskich kibiców. Będzie to ostatni sprawdzian Realu przed sobotnim El Clasico z FC Barceloną Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. Po 10 kolejkach La Liga to zespół Polaków prowadzi w tabeli, ale odwieczny rywal traci do Barcy tylko trzy punkty. Najbliższy mecz może więc wiele zmienić, jednak "Królewscy" nie mogą skupić się na hiszpańskim hicie, skoro mają przed sobą starcie z finalistą Ligi Mistrzów.

Real - Borussia Transmisja TV. Na jakim programie mecz dzisiaj 22.10.2024

Transmisje z meczów Ligi Mistrzów przez kilka ostatnich lat były w Polsce dostępne na kanałach Polsatu Sport, jednak przed obecną edycją doszło do zmian na rynku telewizyjnych praw. Teraz jedynym nadawcą jest Canal+, transmitujący mecze na specjalnie przygotowanych kanałach. Oznacza to, że nawet abonenci Canal+ muszą wykupić dodatkowy pakiet, aby oglądać Ligę Mistrzów. Dopiero wtedy zyskają m.in. kanał Canal+ Extra 1, na którym we wtorek (22 października) będzie transmitowany mecz Real Madryt - Borussia Dortmund.

Gdzie oglądać mecz Real - Borussia w telewizji i stream online

Mecz Real - Borussia w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 22 października 2024 r. w Madrycie. Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja TV z meczu na kanale Canal+ Extra 1, a online wyłącznie w płatnej usłudze Canal+ Online.