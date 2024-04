Real Madryt - Manchester City RELACJA NA ŻYWO Liga Mistrzów Real Madryt - Manchester City LIVE ONLINE ćwierćfinał Ligi Mistrzów dzisiaj 9.04 NA ŻYWO w INTERNECIE Real Madryt - Manchester City LIVE [WYNIK, SKŁADY]

Sensacyjne wiadomości o Robercie Lewandowskim. Kylian Mbappe namawiał go do zmiany klubu. Mocno kusili Polaka

Real Madryt - Manchester City 0:0 (0:0)

Bramki:

Kartki:

Real Madryt:

Manchester City:

Wielkie emocje na Santiago Bernabeu! Real Madryt podejmuje Manchester City

To już trzeci raz z rzędu Real Madryt zmierzy się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Za pierwszym razem górą byli "Królewscy", natomiast w minionych rozgrywkach to "Obywatele" awansowali do kolejnej rundy, mimo że nie pokonali podopiecznych Carlo Ancelottiego w żadnym meczu. Bez wątpienia będzie to jedno z najciekawszych spotkań w tej rundzie Champions League, a warto zaznaczyć, że w innych Arsenal zmierzy się z Bayernem Monachium, Atletico Madryt rozegra dwumecz z Borussią Dortmund, a PSG powalczy o półfinał z Barceloną.