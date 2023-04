Rewelacja rozgrywek wyeliminuje kolejnego faworyta? Inter zagra o życie!

Jeśli musielibyśmy wskazać największą pozytywną niespodziankę obecnej edycji Ligi Mistrzów, bez większych rozterek wybralibyśmy Benfikę. Piłkarzom z Lizbony większych szans na awans nie dawano już po losowaniu fazy grupowej, ich rywalami były bowiem m.in. Paris Saint-Germain oraz Juventus. Podopieczni Rogera Schmidta nic sobie jednak z tego nie robili i ostatecznie zagrali na nosie obu gigantom, zajmując pierwsze miejsce i zapewniając sobie rozstawienie w kolejnej rundzie! Trzeba zresztą przyznać, że 14 punktów i ani jednej porażki w tak mocnej stawce robią wrażenie. Na portugalską drużynę zaczęto wówczas patrzeć z należytym respektem i w dwumeczu z belgijskim Club Brugge, którego stawką był awans do ćwierćfinału, nikt nie skazywał już Benfiki na pożarcie. Przeciwnie, widziano w niej wyraźnego faworyta, który – jak się okazało – nie zawiódł. „Orły” już na wyjeździe pokazały, kto w tej parze będzie rozdawał karty. Zwycięstwo 2:0 było jednak jedynie wstępem do pogromu, który Benfica zafundowała swojemu rywalowi na Estadio da Luz. Wygrana 5:1 (7:1 w dwumeczu) była prawdziwym pokazem siły, który sprawił, że w walce o najlepszą czwórkę Ligi Mistrzów nikt nie postawi lidera ligi portugalskiej na straconej pozycji. Choć rywalem będzie wielki Inter Mediolan, bukmacherzy z TOTALbet przewidują, że to lizbończycy zwyciężą przed własną publicznością, wypracowując sobie tym samym zaliczkę przed rewanżem.

W przypadku kibiców Interu trudno natomiast w ostatnich tygodniach o optymizm. Drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego wpadła bowiem w ogromny dołek, z którego jak do tej pory nie potrafiła się wydostać. Dość powiedzieć, że wicemistrzowie Włoch wygrali zaledwie jedno z ośmiu minionych spotkań we wszystkich rozgrywkach. Jednym z nielicznych pozytywów w tym okresie był bezbramkowy, wyjazdowy remis z FC Porto, który sprawił, że Nerazzurri mogli świętować awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tak naprawdę jednak nawet tamto spotkanie było w wykonaniu mediolańczyków rozczarowujące, a do utrzymania zaliczki z pierwszego starcia potrzebne było naprawdę sporo szczęścia. Włoskie media są natomiast pewne, że Inzaghi swoją posadę utrzymuje jedynie dzięki wynikom osiąganym przez jego podopiecznych w najbardziej elitarnych rozgrywkach klubowych na świecie. Nie ma zatem większych wątpliwości, że w dwumeczu z Benfiką rozstrzygać będą się nie tylko losy awansu do półfinału, ale także status zatrudnienia 47-latka. Czy urodzony w Piacenzie menedżer zdoła wyprowadzić Inter na prostą i uda mu się wygrać kolejny dwumecz przeciwko portugalskiemu klubowi? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, szanse obu ekip na awans legalny polski bukmacher ocenia identycznie (kurs 1.90). Faworytem pierwszego, rozgrywanego w Lizbonie starcia będą jednak gospodarze – kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.31, w przypadku wygranej Interu jest to z kolei 3.40.

