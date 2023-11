Szachtar - Barcelona TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Szachtar - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Szachtar - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 7.11

Szachtar - Barcelona GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj mecz Szachtar - Barcelona 7.11 LIVE ONLINE

FC Barcelona po trzech meczach Ligi Mistrzów ma na koncie dziewięć punktów i komplet zwycięstw, co nie jest wynikiem zaskakującym. Grupa, do której trafiła Duma Katalonii nie jest wymagająca. Mimo trzech wygrany gra podopiecznych Xaviego w Champions League nie rzuca na kolana, bo oprócz meczu z Royal Antwerp wygrane przychodziły w bólach. Tak było choćby w wyjazdowym spotkaniu z FC Porto, czy rywalizacją z Szachtarem Donieck przed własną publicznością. Obie rywalizacje zakończyły się jednobramkowymi zwycięstwami Blaugrany, a rywale mieli swoje szanse, żeby urwać punkty wyżej notowanemu rywalowi. Po dwóch tygodniach ukraińska ekipa będzie miała okazję, aby wziąć rewanż na Barcelonie. Szachtar w Hamburgu zmierzy się właśnie z hiszpańskim zespołem.

Szachtar - Barcelona NA KTÓRYM KANALE w TV mecz Szachtar - Barcelona TRANSMISJA NA ŻYWO

Barcelona gra dzisiaj nie tylko o zwycięstwo, ale i zapewnienie sobie awansu z grupy. Jeśli Blaugrana we wtorkowy wieczór wygra w Hamburgu, zamelduje się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Nie mamy nic do stracenia. Chcę tylko, aby mój zespół dobrze się pokazał i rywalizował. Chcę tylko, aby drużyna się zaprezentowała, aby mogła pokazać wartości naszej gry i aby zrobiła to najlepiej jak to możliwe. Terminarz jest trudny, ale musimy rywalizować - powiedział przed rywalizacją z Blaugraną szkoleniowiec Szachtara, Marino Pusić.

Mecz Szachtar Donieck - FC Barcelona odbędzie się we wtorek 7 listopada. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w płatnej aplikacji Polsat Box Go. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 18:45. Relacja z meczu Szachtar - Barcelona na żywo w internecie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!