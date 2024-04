Tak ubiera się Vinicius Junior. Szalona stylówka bohatera meczu Bayern – Real, Krychowiak może spalić się z zadrości! [ZDJĘCIA]

To podanie było jak dotyk Michała Anioła! Toni Kroos z fantastyczną asystą przy golu Viniciusa Juniora, Real na prowadzeniu w meczu z Bayernem!

Bayern - Real 2:2. Vinicius Junior bohaterem meczu

Mecz Bayern – Real Madryt to był popis Viniciusa Juniora. Najpierw w pierwszej połowie strzelił pięknego gola na 1:0. Toni Kroos przejął piłkę na środku boiska i choć sytuacja wydawała się bezpieczna dla Bawarczyków, Niemiec posłał kapitalne, penetrujące podanie do Viniciusa Juniora, który wyszedł sam na sam i kapitalnie wykorzystał sytuację. Po przerwie wprawdzie na prowadzenie wyszedł Bayern, ale w końcówce dzięki golowi Viniciusa z rzutu karnego Królewscy wyrównali. Rewanż w Madrycie za tydzień zapowiada się doprawdy pasjonująco.

Większość kibiców zna Viniciusa Juniora z boiska, ale nie każdy zna jego prywatną stronę. Co nie co można zobaczyć dzięki jego profilowi na instagramie. Brazylijczyk uwielbia oryginalne stylówki, na jednym zdjęciu zaprezentował się w futerku podobnym do tego, które kiedyś ubierał Grzegorz Krychowiak. Sami zobaczcie na zdjęciach!

