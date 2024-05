Adam Nawałka ma problemy ze zdrowiem. Nadeszły niepokojące wiadomości o byłym selekcjonerze

Jerzy Dudek z wizytą w Bułgarii. Spotkanie piłkarskich legend. Słynny bramkarz kontra Dimitar Berbatow, o co chodziło? [ROZMOWA]

Adam Nawałka dla polskiej piłki zrobił naprawdę dużo. Starsi kibice doskonale pamiętają świetne występy wspomnianego w kadrze. Ci młodsi kojarzyć go będą z rolą selekcjonera. Jako opiekun biało-czerwonych Nawałka do dziś wspominany jest z rozrzewnieniem. Zawsze elegancko ubrany fachowiec stworzył drużynę przez wielkie "D". To pod batutą Nawałki "Orły" zaczęły grać tak atrakcyjnie, że na mecze z ich udziałem regularnie brakowało biletów - niezależnie od klasy rywala. Jednak w sporcie bywa tak, że projekty się kończą i ostatecznie droga Nawałki i kadry również się rozeszła. Mimo wszystko wydawało się, że po zakończeniu misji w reprezentacji, na brak zajęć nie będzie narzekał. Jednak w rzeczywistości podjął pracę tylko w Lechu Poznań i od 5 lat pozostaje już bez zajęcia w piłce. Dlaczego? Odpowiedź jest nieco niepokojąca i chodzi o zdrowie byłego selekcjonera.

Nawałka ma problemy ze zdrowiem

Adam Nawałka miał wszystko, by stać się trenerem o sławie międzynarodowej. Wypracował warsztat, dobrał sztab zaufanych ludzi i przede wszystkim zebrał niezwykle cenne doświadczenie na największych imprezach. Dlaczego więc wszystko runęło? Według Tomasza Włodarczyka, pracującego dla serwisu meczyki.pl, powodem są problemy ze zdrowiem. Nawałka ma zmagać się z nawrotem kłopotów sprzed lat, które uniemożliwiają mu podjęcie pracy w roli szkoleniowca na pełny etat. Choć w okresie bezrobocia na brak ofert nie narzekał.

Lawina ofert dla Nawałki

Z medialnych przekazów wynika, że Adam Nawałka mógł w ofertach przebierać. Gdyby tylko był zdrowy, to miał możliwość pracy zarówno z drużynami narodowymi, jak i klubowymi. Znajdował się w kręgu zainteresowań piłkarskich federacji z Cypru czy Armenii. Na stole leżały też propozycje z klubów z Chin, Indii czy Arabii Saudyjskiej, które z pewnością były całkiem intratnymi potencjalnymi posadami.