Śląsk chce zgarnąć złoto! Wrocławski klub nie traci nadziei w walce o tytuł, wicelider zaskoczy na koniec?

Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa! Klub podał oficjalny komunikat, wszystko stało się jasne!

Wielka fortuna dla Marka Papszuna. Wyszło, ile ma zarabiać w Rakowie. Bogactwo to jest mało powiedziane

Jesus Imaz będzie czujny na Warcie. Hiszpan i Jagiellonia przed najważniejszym meczem w historii klubu, zrobią to?

11 lat czekają na medal

Piłkarze Śląska zachwycali w rundzie jesiennej którą zakończyli na pierwszym miejscu. Wprawdzie w tym roku długo zawodzili. Na szczęście przebudzenie nastąpiło w odpowiednim momencie. Czy z Rakowem przedłużą zwycięską serię i pomoże im to w wywalczeniu trzeciego mistrzostwa w dziejach klubu? - Awans do europejskich pucharów smakuje świetnie - wyznał trener Jacek Magiera po pokonaniu Radomiaka, cytowany przez klubowy portal. - Jedenaście lat klub czeka na medal mistrzostw Polski. Zobaczymy, na którym miejscu wygrawerujemy 2024 rok. Na jednej z pierwszych odpraw mówiłem do każdego z zawodników, że celem każdego z nich powinien być sukces i zapisanie się w historii klubu - przypomniał.

Radovan Pankov zapewnił Legii puchary. Tak Serb nazwał kapitana Josue, co za słowa! Zaskoczeni?

Adrenalina buzuje w Matsenie

W ostatnich spotkaniach błyszczy Jehor Macenko, który jest wulkanem energii i pozytywną postacią w zespole. Wszędzie go pełno. W czterech ostatnich występach strzelił trzy gole i został ukarany czerwoną kartką. - Adrenalina w nim buzuje cały czas - tak opisywał go nam Rafał Leszczyński na półmetku rozgrywek. - Zdarza się, że robi dziwne rzeczy przed meczami. Cały chodzi, aż się trzęsie. Tak jest nakręcony, że trzeba go temperować, żeby kartki nie złapał. Nieprzyjemny w grze dla rywali - bramkarz Śląska charakteryzował Ukraińca.

Mówią o nim wielki talent, czy Jan Ziółkowski podbije ekstraklasę? Trener Legii o obiecującym młodzieżowcu

Gol Leivy pokazywany w muzeum?

Wspomniany Macenko trafił z Radomiakiem, a wygraną w tym spotkaniu przypieczętował Nahuel Leiva. Hiszpan kapitalnym strzałem zza pola karnego pokonał bramkarza rywali. Bramka zachwyciła szkoleniowca wrocławian. - To była niesamowita bramka i niesamowita radość - podsumował to trafienie trener Jacek Magiera, cytowany przez klubowe media. - Widziałem setki, tysiące bramek. Na pewno tę zapamiętamy na długo. Powinna być pokazywana w klubowym muzeum – stwierdził wprost.

Jerzy Dudek z wizytą w Bułgarii. Spotkanie piłkarskich legend. Słynny bramkarz kontra Dimitar Berbatow, o co chodziło? [ROZMOWA]

Najbardziej szalona postać w szatni

W tym sezonie Hiszpan strzelił osiem goli i należy do ważnych postaci wicelidera. Czy będzie napędzał Śląsk w meczu z Rakowem? - Najbardziej szalona postać w szatni – opowiadał nam Leszczyński. - Mocno dba o atmosferę, żeby było wesoło. Największy żartowniś w zespole. Mega pozytywna postać, a do tego mocny piłkarsko – zachwalał Leivę, który dorobił się przydomku „Cygan”.

Kamil Kosowski wskazał mistrza i najlepszego piłkarza sezonu. Potwierdzi się wybór legendy ekstraklasy?

Tak grali ze sobą:

Mecze: 13

Zwycięstwa Rakowa: 6

Remisy: 6

Wygrane Śląska: 1

Bramki: 19-7 dla Rakowa

Pierwszy mecz: Śląsk - Raków 0:0 (11.11.1995)

Lukas Podolski o swej roli w Górniku. Bardziej klarownie już nie można, dla niego to oczywiste [ROZMOWA SE]

Nie przegap!

Raków - Śląsk

sobota, godz. 17.30, Canal+ Sport2

34. kolejka, PKO BP Ekstraklasa

W Legii odetchnęli, zrealizowali cel minimum. Goncalo Feio o odpowiedzialności, walce o europejskie puchary

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która nadal dzierży rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Dalej

Sonda Czy Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski w sezonie 2023/24? Tak, ma ogromny potencjał Nie, jeszcze musi poczekać na tytuł Nie interesuje mnie to