Wojciech Kowalczyk znowu to zrobił. Wystarczył jeden wpis, by podpalić internet

Wojciech Kowalczyk to zdecydowanie człowiek, który na piłce nożnej zjadł zęby. Jego ogromna wiedza o futbolu nie jest tylko teoretyczna. "Kowal" to były znakomity reprezentant Polski. W swojej karierze występował również w barwach silnych hiszpańskich klubów i do dziś wspominany jest z rozrzewnieniem na Półwyspie Iberyjskim. Dzisiaj wciela się w rolę eksperta, ale też kibica. W różnych programach często żartuję z nowoczesnej mowy piłkarskiej i pozostaje przy tradycyjnym, prostym przekazie. Ten pojawia się nie tylko w tradycyjnych mediach, lecz także internecie. Kowalczyk właśnie opublikował na Twitterze wpis, który po raz kolejny poruszył fanów i wywołał lawinę śmiechu w sieci.

Kowalczyk rozbawił kibiców

Wojciech Kowalczyk często w internecie publikuje wpisy, które prosto z mostu oddają jego spojrzenie na świat czy piłkę nożną. Nie stroni w nich od przekleństw czy innego rodzaju mocnych ekspresji. Tym razem "Kowal" postanowił skomentować środowe wydarzenia w Lidze Mistrzów. A w zasadzie posłużył się wykonanym przez jeden z satyrycznych portali fotomontażem Kyliana Mbappe - gwiazdora zespołu Paris Saint-Germain.

i Autor: Twitter Wojciech Kowalczyk o Mbappe

Wojciech Kowalczyk nabijał się z Mbappe

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Kylian Mbappe z kolegami wyeliminowali FC Barcelona. Awans przypieczętowali na wyjeździe, a pomogła im w tym czerwona kartka Ronalda Araujo jeszcze w pierwszej połowie spotkania. W środę, w pierwszym półfinale, PSG uznało wyższość Borussii Dortmund, a Mbappe nie dodał nic specjalnego od siebie. "Mbappe, gdy żaden rywal nie zostanie wyrzucony" - napisał prześmiewczy profil twitterowy przy zdjęciu francuskiego piłkarza, stylizowanym na popularnego Shreka. Kowalczyk ten wpis podał dalej, a sama grafika żyła już własnym życiem i zdobywała coraz większą popularność.