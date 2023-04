The Citizens ponownie lepsi w starciu gigantów? Przed nami rewanżowy szlagier LM!

Kursy TOTALbet: Bayern Monachium – Manchester City

Bayern Monachium i Manchester City – jeśli z tych dwóch ekip mielibyśmy wybrać zespół, który jest ostatnio w wyższej dyspozycji, bez chwili zawahania wskazalibyśmy na Anglików. Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę miewała na początku tego roku różne wpadki, ale od pewnego czasu jest to niesamowita maszyna, która pracuje na najwyższych obrotach. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest seria dziesięciu meczów wygranych z rzędu we wszystkich rozgrywkach. Niektóre z nich były zresztą niezwykle imponujące, jak choćby 7:0 z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów czy też ubiegłotygodniowe 3:0 z Bayernem Monachium w ćwierćfinale tych samych rozgrywek. Choć naturalnie cały zespół zasługuje na ogromne pochwały, nie sposób nie wspomnieć o Erlingu Haalandzie. Norweski snajper notuje rewelacyjny premierowy sezon w angielskim klubie – choć do końca sezonu zostało jeszcze sporo spotkań, 23-latek już teraz zgromadził na swoim koncie 47 trafień! Były piłkarz Borussii Dortmund przewodzi zresztą klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów i wydaje się, że pewnie zmierza po koronę króla strzelców. Czy swój dorobek będzie w stanie poprawić w najbliższą środę, podczas wyjazdowego meczu z Bayernem? Zdaniem TOTALbet jest to dość prawdopodobne. Kurs na gola strzelonego przez Norwega wynosi bowiem 1.84, a kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują Julian Alvarez (Man City, 2.31) oraz Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern, 2.95).

W przypadku Bayernu próżno natomiast szukać optymizmu przed środowym szlagierem. Roszada na stołku trenerskim – Juliana Nagelsmanna zastąpił Thomas Tuchel – miała dać zespołowi nowy impuls, ale jak na razie nie wygląda to zbyt okazale. Były opiekun Chelsea pracę w Bawarii rozpoczął co prawda od efektownego zwycięstwa w Der Klassikerze z Borussią Dortmund, ale potem nie było już tak kolorowo. Mistrzowie Niemiec wygrali bowiem jedynie jedno z kolejnych czterech spotkań – w lidze, przeciwko Freiburgowi. Wcześniej Bayern uległ jednak temu samemu rywalowi w Pucharze Niemiec, sensacyjnie odpadając z rozgrywek. Do tego doszła wyraźna przegrana z Manchesterem City w Lidze Mistrzów oraz nieoczekiwany, domowy remis z Hoffenheim w ostatni weekend (1:1). Atmosfera w klubie jest na tyle zła, że po starciu na Etihad Stadium pomiędzy Sadio Mane oraz Leroyem Sane doszło do rękoczynów! Szkoleniowiec rywala twierdzi jednak, że ten incydent może mieć dla Bayernu także pozytywne skutki. - Czasami potrzebny jest konflikt, aby zespół był bardziej spójny. Mogę sobie wyobrazić sytuację przed meczem z City. Najlepszy występ Bayernu Monachium będzie w środę wieczorem – podkreślał Pep Guardiola. Czy tak w istocie będzie? Zdaniem TOTALbet szanse na to są bardzo, bardzo małe. Kurs na awans Bawarczyków do półfinału bukmacher ustalił bowiem na poziomie 12.00. W przypadku Manchesteru City wynosi on natomiast 1.02.

Wybrane kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Bayern – 2.79 remis – 3.85 Man City – 2.43

Awans:

Bayern – 12.00 Man City – 1.02

Sposób awansu:

Bayern w regulaminowym czasie – 14.00

Bayern w dogrywce – 25.00

Bayern w rzutach karnych – 30.00

Man City w regulaminowym czasie – 1.02

Man City w dogrywce – 22.00

Man City w rzutach karnych – 30.00

Bayern strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.15

Man City strzeli gola:

tak – 1.18 nie – 4.55

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Three goals from our unique angle! 🌟 Pitcam from Saturday's victory over Leicester is now on CITY+ 🎥— Manchester City (@ManCity) April 17, 2023

